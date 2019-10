Nie żyje Barrie Masters z Eddie & The Hot Rods. Miał 63 lata

Frontman rockowej grupy Eddie & The Hot Rods - Barrie Masters - zmarł nagle w wieku 63 lat. Nie ujawniono przyczyny jego śmierci.

Barrie Masters miał 63 lata /Ebet Roberts/Redferns /Getty Images

"Z wielkim smutkiem informujemy, że legendarny Barrie Masters nie żyje. Jak się zapewne spodziewacie te wiadomości są ogromnym szokiem dla zespołu i rodziny" - czytamy w oświadczeniu formacji.



Nie ujawniono, co było przyczyną śmierci rockmana.

Grupa Eddie & The Hot Rods powstała w 1975 roku. Największą sławę przyniósł im przebój "Do Anything You Wanna Do" z 1977 roku. Kapela koncertowała również m.in. z Sex Pistols.

Skład następnie kilkakrotnie ulegał rozpadowi, pierwszy raz w 1981 roku. Barrie Masters był jednym członkiem formacji, którzy działał w niej od jej samego początku.