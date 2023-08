AUGUST zmarł młodo, a wytwórnia nie podała przyczyny jego śmierci. "Był genialnym autorem tekstów, utalentowanym muzykiem i wyjątkowym artystą. Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały kolega i przyjaciel" - napisała wytwórnia Def Jam na swoim instagramowym profilu.

Muzyka wspomniała również jego siostra LaSherry "Joy" McKinney. Opublikowała emocjonalne nagranie, na którym informowała o zdarzeniu i nie kryła łez. Również znajomi z branży nie mogą się pogodzić z tą sytuacją.

"Jestem załamana" - napisała na Instagramie autorka tekstów Bonnie McKee. "Byłeś taki utalentowany. Uwielbiałam patrzeć, jak twoja gwiazda wschodzi. Zrobiliśmy razem tylko jedną piosenkę, ale cholera, byłam pod takim wrażeniem... praca z tobą była prawdziwą przyjemnością".

AUGUST 8 był ulubionym tekściarzem takich gwiazd jak Bieber ("Sorry"), DJ Khaled ("I'm the One"), Quavo i Chance the Rapper. Oczywiście lista artystów, z którymi współpracował, jest znacznie dłuższa. Pozostawał jednak w cieniu wielkich nazwisk.

Clip Justin Bieber Sorry (PURPOSE : The Movement)

Urodził się 2 stycznia 1992 roku. Jego rodzina pochodzi z Compton, a dorastał w Lynwood i Long Beach. Odkrył swoją muzyczną pasję dzięki znajomych, takim jak Sheldon Young, znany również jako producent Channel Tres. Jego muzyka była połączeniem R&B i muzyki klubowej, co dało szeroką paletę jego eleganckiemu, samotnemu wokalowi. Jego ostatnie single docenili tacy artyści, jak Drake czy Beyonce.

AUGUST zyskał szerszy rozgłos jako jeden z pierwszych członków kolektywu artystycznego 88 Rising, który jest producentem festiwalu Head in the Clouds w Los Angeles. Kolektyw ten tworzył razem Higher Brothers, Joji i Richem Brianem, a w 2018 roku wydał swoją debiutancką solową EP-kę "Father" za pośrednictwem ich wytwórni.