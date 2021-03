Nie żyje Alan Cartwright. Był basistą Procol Harum

Zmarł Alan Cartwright, basista znany z zespołu Procol Harum. Miał 76 lat.

Alan Cartwright w 1973 roku /Michael Putland /Getty Images

Alan Cartwright pierwsze kroki stawiał w formacji Freddie Mack Show.

W tej grupie poznał grającego na perkusji Barriego Jamesa Wilsona. W końcu oboje znaleźli się w składzie Procol Harum.



Cartwright był w zespole przez pięć lat od 1971 do 1976 roku. Był współtwórcą jednego z najważniejszych albumów grupy - "Procol Harum Live with the Edmonton Symphony Orchestra". Ostatni album, który nagrał z grupą - "Procol's Ninth" - pochodzi z 1975 roku.

Śmierć muzyka potwierdzili między innymi byli koledzy z zespołu.



Przyczyną śmierci basisty był najprawdopodobniej rak żołądka. Chorobę zdiagnozowano u niego w 2020 roku. Alan Cartwright miał 76 lat.