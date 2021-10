"Nie ma cwaniaka na discopolaka": Krystian Pudzianowski jako baletnica

Program "Nie ma cwaniaka na discopolaka" pojawił się ponownie w jesiennej ramówce stacji Disco Polo Music.



"Nie ma cwaniaka na discopolaka": Zobacz najciekawsze fragmenty odcinka z Krystianem Pudzianowskim

Gwiazdy disco polo stawiają czoła wyzwaniom, jakie przygotował dla nich prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne.



W sobotnim odcinku (godz. 14.30) gościem będzie Krystian Pudzianowski, młodszy brat Mariusza Pudzianowskiego, z którym razem stworzyli Pudzian Band. Słynny "Pudzian" czasem pojawiał się na koncertach u boku brata.

"Nie ma cwaniaka na discopolaka": Pudzianowski, jako baletnica

Krystian Pudzianowski w programie pojawił się m.in. jako... baletnica, pokazując taneczne umiejętności. Przypomnijmy, że jego brat wystąpił na parkiecie w programie "Taniec z gwiazdami" w 2008 r. (zajął wówczas drugie miejsce).



Wśród zadań miał też z zasłoniętymi oczami rozpoznać różne potrawy.

"Nie ma cwaniaka na discopolaka": Jak wypadł Krystian Pudzianowski?

Do największych przebojów Pudzian Band należą piosenki "Cała sala" (4,1 mln odsłon), "Tylko tobie dam" (3,6 mln), "Ta dziewczyna to szaleństwo" (2,2 mln) i "Całuj mnie do rana" (2,1 mln).

Pudzian Band Zdobyć świat

We wrześniu grupa razem z formacją Zbóje wypuściła utwór "Dziewczyno z gór".

Pudzian Band Dziewczyno z gór - & Zbóje