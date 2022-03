Nie chcą Kanye Westa na słynnym festiwalu. 40 tysięcy osób protestuje!

Wiadomości

Zachowanie Kanye Westa od dawna budzi wiele kontrowersji.Raper nieustannie atakuje swoją byłą już żonę Kim Kardashian i jej nowego partnera Pete’a Davidsona. Komik stał się bohaterem kontrowersyjnego teledysku do utworu Ye, "Eazy". W klipie Pete jest poniżany i zakopywany żywcem. Ten agresywny przekaz, podobnie jak liczne kontrowersyjne komentarze rapera, skłoniły fabów do złożenia petycji. Na platformie Change.org ponad 35 tys. osób poparło inicjatywę, która ma przekonać organizatorów festiwalu Coachella do usunięcia muzyka z tegorocznej listy artystów.

Kanye West obraża bez przerwy Pete Davidsona /Jared Siskin/Patrick McMullan /Getty Images