Nicole Scherzinger (sprawdź!) przez wiele lat występowała w grupie The Pussycat Dolls, z którymi podbiła listy przebojów. Do ich hitów należały m.in. "Don't Cha" czy "Buttons". W trakcie próbowała także solowej kariery, a jej najbardziej rozpoznawalnym utworem stał się napisany z pomocą will.i.am'a utwór "Baby Love".

Scherzinger od dłuższego czasu związana jest z telewizją jako jurorka i uczestniczka różnych programów. Oceniała uczestników takich talent shows, jak m.in. "The X Factor" (wersja amerykańska i brytyjska), "The Masked Singer" (USA), "Mam talent" (Australia), "The X Factor: Celebrity" i "The X Factor: The Band".

Nicole Scherzinger zmienia wygląd

W 2022 roku Nicole Scherzinger postawiła dokonać zmian w swoim wyglądzie. Na jednej z imprez związanych z tegorocznym Super Bowl, wokalistka pojawiła się we włosach ściętych do ramion i zrobiła furorę.

Teraz gwiazda postanowiła pójść krok dalej.



Na swoim Instagramie Nicole Scherzinger pochwaliła się kolejną metamorfozą. Tym razem zdecydowała się zmienić kolor włosów i postawiła na blond.

"Czuje się euforycznie" - napisała pod jednym z postów na Instagramie. Następnie w kolejnych wpisach pokazała kilka zdjęć z najnowszych sesji zdjęciowych w blond włosach. "Kobieta w czerwieni, w blond włosach. Kim ja jestem" - komentowała.



