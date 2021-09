Nicole Scherzinger pozwana! Nowe informacje o The Pussycat Dolls

Wygląda na to, że planowany powrót The Pussycat Dolls może nie dojść do skutku. Wszystko na skutek konfliktu założycielki zespołu z Nicole Scherzinger, jego główną wokalistką, która zażądała zmiany warunków umowy.

Nicole Scherzinger jest główną wokalistką The Pussycat Dolls /FOX /Getty Images