Nicole Scherzinger ( sprawdź! ) przez wiele lat występowała w grupie The Pussycat Dolls, z którymi podbiła listy przebojów. Do ich hitów należały m.in. "Don't Cha" czy "Buttons". W trakcie próbowała także solowej kariery, a jej najbardziej rozpoznawalnym utworem stał się napisany z pomocą will.i.am'a utwór "Baby Love".

Wokalistka wybrała się na kolejne, już 11. w tym roku wakacje. Tym razem opuściła Szwajcarię, skąd przyleciała prosto do Grecji. Towarzyszył jej chłopak, zawodnik rugby Thom Evans. Utalentowana tancerka przez całe życie dba o swoją formę fizyczną, dlatego jej zdjęcia w bikini są zawsze potwierdzeniem wyjątkowej dbałości o kondycję. Miłośnicy wokalistki rozpływają się w komentarzach nad jej figurą. Trudno uwierzyć, że zaledwie kilka dni temu (29 czerwca) skończyła 44 lata.

W ostatnich miesiącach gwiazda ogłaszała, że ma zamiar powrócić do korzeni. Zagrała m.in. koncert, na którym w eleganckiej sukni śpiewała jazzowe standardy, które "grają jej głęboko w duszy".

