Nicky Moore nie żyje. Wokalista Samson miał 75 lat

Nicky Moore odszedł 3 sierpnia 2020 roku po walce z chorobą Parkinsona. Informacja została potwierdzona na jego oficjalnej stronie na Facebooku.

"Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem musimy dać wam wszystkim znać, że Nicky niestety odszedł dziś rano" - czytamy w oświadczeniu.

"Człowiek, który przeżył tysiąc żyć, zdecydował, że potrzebuje odpoczynku. Odpoczywaj, przyjacielu. Wszyscy będziemy za tobą tęsknić" - napisano dalej.

Moore dołączył do Samson w 1981 roku, po odejściu Bruce'a Dickinsona, który odszedł, aby wstąpić do grupy Iron Maiden. Razem z Samson Moore śpiewał do końca lat 80. i ponownie dołączył pod koniec lat 90.

Po pierwszym odejściu z zespołu, Moore śpiewał w Mammoth, u boku basisty Johna McCoya. Mammoth wydał dwa albumy, zanim rozpadł się w 1989 roku.

W 2006 roku Moore połączył siły z byłym gitarzystą Nazareth, Mannym Charltonem i trzema muzykami ze szwedzkiego zespołu Locomotive Breathe, aby nagrać album pod szyldem From Behind. Zespół wystąpił w tym samym roku na Sweden Rock Festival.

Od 1994 roku Moore pracował z własnym zespołem Nicky Moore and The Blues Corporation, który w 2000 roku został wybrany przez słuchaczy BBC Radio 2 jako "Top Live Blues Band".