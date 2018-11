Nicki Minaj zapowiada teledysk "Good Form"

W czwartek, 29 listopada, premierę będzie miał nowy singel Nicki Minaj "Good Form". Amerykańska raperka do współpracy zaprosiła Lil Wayne'a.

Nicki Minaj znów zaskoczy? /Wiese/face to face / Reporter

Nicki Minaj w mediach społecznościowych zaprezentowała zwiastun teledysku do kawałka "Good Form".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nicki Minaj i jej biust Interia.tv

Reklama

Oprócz raperki w klipie pojawiają się też Lauren London, Evelyn Lozada oraz bliźniaczki Shannon i Shannade Clermont.

Teledysk wyreżyserował Colin Tilley, który realizował już dla Minaj teledyski do utworów "Anaconda", "Freedom", "Take It to the Head" i "The Boys".

Zobacz zwiastun teledysku "Good Form":