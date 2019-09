Nicki Minaj w szczerym wyznaniu. "Myślałam, że miłość musi boleć"

Wszystko wskazuje na to, że Nicki Minaj jest obecnie w szczęśliwym związku. Wcześniej jednak jej relacje nie należały do najlepszych, angażowała się bowiem w bardzo toksyczne związki, które sprawiały, że cierpiała. Raperka opowiedziała na Twitterze o swoich doświadczeniach i poprosiła, by kobiety wspierały siebie nawzajem w wyjściu z opresyjnych relacji.

Nicki Minaj szczerze opowiedziała o swoich związkach /Taylor Hill/FilmMagic /Getty Images

Obecnie Nicki Minaj jest zaręczona z Kennethem Pettym. Para znała się jeszcze z czasów nastoletnich, jednak głębsze uczucie połączyło obydwoje dopiero pół roku temu. Wcześniejsze związki Minaj były raczej trudne i nieszczęśliwe. Raperka w kilku postach na Twitterze opowiedziała o swoich doświadczeniach i o tym, dlaczego wcześniej angażowała się w toksyczne relacje. Stwierdziła, że najważniejszą rzeczą było to, że nie umiała oceniać, jak powinien wyglądać normalny, zdrowy związek.

"Kiedy widzisz kobietę w toksycznym związku, zamiast się śmiać i mówić wredne rzeczy, postaraj się udzielić rzetelnej porady płynącej z serca, aby osoba ta nauczyła się swojej wartości" – napisała gwiazda.



Dodała też: "Widziałem, jak moi rodzice walczą i kłócą się bez przerwy, ale nigdy się nie rozwiedli, więc pomyślałem, że to normalne zachowanie".

Nicki Minaj dała również swoim fankom kilka rad:



"Mężczyzna, który cię kocha, nie: 1. poniża cię w mediach społecznościowych 2. bije cię 3. zdradza cię 4. obraża cię / obniża poczucia twojej wartości z powodu własnej niepewności. 5. ukrywa swojego telefonu, hasła i innych informacji".



W kolejnym tweecie raperka szczerze wyznała: "Naprawdę myślałam, że miłość musi boleć".

"Nie jest łatwo odejść. (…) Mężczyzna powinien sprawić, że poczujesz się bezpiecznie, nie boisz się. (…) Pamiętam, że bardzo bałam się mówić, bo nigdy nie wiedziałam, kiedy ta druga osoba będzie w złym nastroju i powie coś, co mnie dotknie” – wyznała Minaj.

Sytuacja jednak znacznie się zmieniła, a raperka jest już na innym etapie życia. "Różnica, którą widzisz we mnie teraz to uczucie, gdy kobieta czuje się bezpieczna, doceniana i bezwarunkowo kochana. Najpierw musiałam nauczyć się kochać siebie by nie pozwolić, aby mężczyzna traktował mnie w taki sposób” – tłumaczyła Minaj.

Tweety raperki wzbudziły duże zainteresowanie, mnóstwo retweetów i komentarzy. Fani przede wszystkim chwalili gwiazdę za szczerość i dzielenie się swoimi doświadczeniami.



