Nicki Minaj w ciąży? Raperka zabrała głos

Nicki Minaj regularnie podgrzewa atmosferę wokół swojego życia prywatnego. Niedawno zasugerowała, że jest w ciąży.

Nie jest tajemnicą, że Nicki Minaj planuje założyć dużą rodzinę z Kennethem Pettym. Raperka wielokrotnie podkreślała, że gdy zakończy karierę, zajmie się życiem prywatnym.

Podczas odpowiedzi na pytania fanów na Twitterze, raperka ponownie zasugerowała, że jest w ciąży.

W pewnym momencie gwiazda w jednej z odpowiedzi użyła słowa "zachcianki", co zaintrygowało fanów. Ci zaczęli drążyć i pytali m.in. o to, czy często korzysta z toalety lub ma poranne nudności.

W końcu jeden z fanów zapytał wprost, czy pokaże ciążowy brzuch. Minaj odparła: "Tak, ale za kilka miesięcy. Świat nie jest na to gotowy". Trudno jednak stwierdzić, czy i tym razem raperka żartowała.



We wrześniu zeszłego roku Minaj stwierdziła, że zamierza zakończyć karierę i skupić się na rodzinie.

"Zdecydowałam się zakończyć karierę i skupić na posiadaniu rodziny. Wiem, że niektórych to ucieszy. Do moich fanów - dalej mnie reprezentujcie, aż do mojej śmierci. Kocham was całe życie" - napisała raperka na Twitterze.

Dopiero pytana przez media zaczęła tłumaczyć, że nie do końca oto jej chodziło i jeszcze będzie nagrywać. W tym roku zaprezentowała singel "Yikes".