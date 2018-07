Nicki Minaj syreną. Zobacz teledysk "Bed" z Arianą Grande

Ponad 8,5 miliona wyświetleń w trzy dni zdobył na Youtube klip Nicki Minaj do utworu "Bed".

Nicki Minaj w teledysku "Bed" /

"Bed" to czwarta już piosenka Nicki Minaj, która promuje płytę "Queen". Wcześniej fani gwiazdy poznali single "Barbie Tingz" oraz "Chun-Li" (oba doczekały się teledysku), a także piosenkę "Rich Sex" nagraną wraz z Lil Waynem.

Stworzeniem klipu zajął się Hype Williams (m.in. Beyonce, Jennifer Lopez, Christina Aguilera), natomiast gościnnie w numerze zaśpiewała Ariana Grande. Dodajmy, że Minaj pojawi się też na płycie koleżanki - "Sweetener" - w piosence "The Light Is Coming".

W poprzednich latach Grande i Minaj nagrały utwory "Side to Side" (ponad 1,3 miliarda wyświetleń) oraz "Bang Bang" (razem z Jessie J).

Zaraz po premierze Nicki Minaj napisała na Twitterze, że to nie jedyny klip, który powstał do "Bed". "Było zaangażowanych dwóch reżyserów. Dziś zobaczyliście pierwsze wideo. Następne opublikuje prawdopodobnie w nadchodzącym tygodniu. Jeszcze do końca nie wiem" - czytamy.



Album "Queen" trafi do sprzedaży 10 sierpnia 2018 roku. W lutym 2019 roku Nicki Minaj będzie promować płytę na jednym koncercie w Polsce (łódzka Atlas Arena) w ramach światowej trasy koncertowej.

Zobacz teledysk "Bed":