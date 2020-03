Nicki Minaj najbogatszą raperką w historii

Majątek Nicki Minaj przekroczył wartość 100 milionów dolarów. Tym samym raperka została najbogatszą hiphopową artystką w historii.

Nicki Minaj może pochwalić się gigantycznym majątkiem

O takim obrocie spraw napisała wytwórnia raperki Young Money Entertainment. "Nicki Minaj została najbogatszą raperką w historii z majątkiem wartym ponad 100 milionów dolarów" - czytamy we wpisie na Twitterze.



W serwisach hiphopowych możemy natomiast przeczytać, że Minaj wyprzedziła Queen Latifah (60 milionów dolarów), Missy Elliott (50 milionów dolarów) oraz Lil Kim' (18 milionów dolarów).

Przypomnijmy, że Nicki Minaj w ciągu swojej dotychczasowej kariery nagrała cztery albumy studyjne. Łącznie sprzedała 85 milionów egzemplarzy swoich płyt. Jej dyskografię zamyka krążek "Queen" z 2018 roku, który promowały single "Chun-Li", "Bed", "Barbie Dreams" i "Good Form".

Nicki Minaj na gali magazynu "Time"

Album mimo wielkich oczekiwań zaliczył wpadkę sprzedażową, docierając zaledwie do drugiego miejsca listy Billboard 200. W ramach światowej trasy koncertowej raperka odwiedziła m.in. Polskę, gdzie wystąpiła w lutym 2019 roku (łódzka Atlas Arena).

Minaj w trakcie swojej kariery wylansowała takie przeboje jak: "Super Bass", "Starships", "Pound The Alarm", "Bang Bang", "Anaconda", "Only" i "MotorSport". Miała też okazję współpracować z najważniejszymi przedstawicielami rapu i muzyki elektronicznej - Kanye Westem, Drake'iem, Lil Waynem, Rihanną, Beyonce, Madonną, Davidem Guettą, Arianą Grande i Bebe Rexhą.

Przez kilkanaście lat działalności raperka zgarnęła kilkaset nagród, w tym: sześć American Music Awards, cztery Billboard Music Awards, jedną BRIT i pięć MTV VMA. Minaj była dziesięciokrotnie nominowana do Grammy, jednak nigdy nie zdobyła żadnej statuetki.

W niedzielę, 24 czerwca, odbyła się tegoroczna gala rozdania nagród BET Awards. Statuetki te przyznawane są artystom afroamerykańskim. Podczas ceremonii wystąpiła m.in. Nicki Minaj.

Minaj jest też artystką, która wprowadziła w trakcie solowej kariery najwięcej utworów do zestawienia Billboard Hot 100, bijąc tym samym rekord Arethy Franklin. W 2017 roku w związku z tym wydarzeniem raperka trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa.

Swój majątek Minaj zbiła nie tylko na muzyce, ale na lukratywnych kontraktach m.in. z Pepsi, Tidalem, Adidasem, FENDI i MAC. Media przypomniały też, że za bycie jurorką przez jeden sezon w programie "Idol", zgarnęła 12 milionów dolarów.



We wrześniu zeszłego roku Minaj stwierdziła, że zamierza zakończyć karierę i skupić się na rodzinie.



Nicki Minaj na rozdaniu nagród 2019 Billboard Women in Music

"Zdecydowałam się zakończyć karierę i skupić na posiadaniu rodziny. Wiem, że niektórych to ucieszy. Do moich fanów - dalej mnie reprezentujcie, aż do mojej śmierci. Kocham was całe życie" - napisała raperka na Twitterze.

Dopiero pytana przez media zaczęła tłumaczyć, że nie do końca oto jej chodziło i jeszcze będzie nagrywać. W tym roku zaprezentowała singel "Yikes".