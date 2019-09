Nicki Minaj kończy karierę. Raperka chce skupić się na rodzinie

Jedna z najpopularniejszych raperek na świecie - Nicki Minaj - ogłosiła, że kończy karierę. Gwiazda i autorka takich przebojów jak "Starship", "Anaconda", "Super Bass" i "Only" ma teraz zamiar skupić się na życiu prywatnym.

Nicki Minaj kończy karierę /Steven Ferdman/WireImage /Getty Images

"Zdecydowałam się zakończyć karierę i skupić na posiadaniu rodziny. Wiem, że niektórych to ucieszy. Do moich fanów - dalej mnie reprezentujcie, aż do mojej śmierci. Kocham was całe życie" - napisała raperka na Twitterze.



Reklama

Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu pojawiły się nieoficjalne informacje, że Nicki Minaj chce wziąć ślub ze swoim obecnym chłopakiem - Kennethem Pettym.

W ostatnim odcinku swojego radiowego programu Queen Radio raperka sporo mówiła o miłości:

"Kiedy widzisz kobietę w toksycznym związku, zamiast się śmiać i mówić wredne rzeczy, postaraj się udzielić rzetelnej porady płynącej z serca, aby osoba ta nauczyła się swojej wartości" - tłumaczyła gwiazda.

"Nie jest łatwo odejść. (...) Mężczyzna powinien sprawić, że poczujesz się bezpiecznie, nie boisz się. (...) Pamiętam, że bardzo bałam się mówić, bo nigdy nie wiedziałam, kiedy ta druga osoba będzie w złym nastroju i powie coś, co mnie dotknie" - wyznała Minaj.

Wideo Nicki Minaj kończy karierę. Gwiazda chce się ustatkować (Associated Press/x-news)

"Różnica, którą widzisz we mnie teraz to uczucie, gdy kobieta czuje się bezpieczna, doceniana i bezwarunkowo kochana. Najpierw musiałam nauczyć się kochać siebie by nie pozwolić, aby mężczyzna traktował mnie w taki sposób" - tłumaczyła Minaj.

Mimo tych komentarzy raperka nie zapowiadała wtedy możliwości odejścia z muzyki. Co więcej Minaj zapewniała, że planuje ślub, ale nowa płyta też jest w jej planach.



Nicki Minaj na BET Awards 2018 1 / 5 W niedzielę, 24 czerwca, odbyła się tegoroczna gala rozdania nagród BET Awards. Statuetki te przyznawane są artystom afroamerykańskim. Podczas ceremonii wystąpiła m.in. Nicki Minaj. Zobaczcie, jak amerykańska raperka zaprezentowała się na scenie! Źródło: Getty Images Autor: Leon Bennett udostępnij

"Mam sporo pracy przy moim albumie, muszę się na tym skupić. Nie chcę wielkiego wesela" - mówiła na antenie.

Przypomnijmy, że Nicki Minaj w ciągu swojej dotychczasowej kariery nagrała cztery albumy studyjne. Łącznie sprzedała 85 milionów egzemplarzy swoich płyt. Jej dyskografię zamyka krążek "Queen" z 2018 roku, który promowały single "Chun-Li", "Bed", "Barbie Dreams" i "Good Form".



Nicki Minaj na gali magazynu "Time" 1 / 5 Nicki Minaj na gali magazynu "Time" Źródło: Getty Images Autor: Dimitrios Kambouris udostępnij

Album mimo wielkich oczekiwań zaliczył wpadkę sprzedażową, docierając zaledwie do drugiego miejsca listy Billboard 200. W ramach światowej trasy koncertowej raperka odwiedziła m.in. Polskę, gdzie wystąpiła w lutym tego roku (łódzka Atlas Arena).

Minaj w trakcie swojej kariery wylansowała takie przeboje jak: "Super Bass", "Starships", "Pound The Alarm", "Bang Bang", "Anaconda", "Only" i "MotorSport". Miała też okazję współpracować z najważniejszymi przedstawicielami rapu i muzyki elektronicznej - Kanye Westem, Drake'iem, Lil Waynem, Rihanną, Beyonce, Madonną, Davidem Guettą, Arianą Grande i Bebe Rexhą.



Clip Nicki Minaj Anaconda

Przez kilkanaście lat działalności raperka zgarnęła kilkaset nagród, w tym: sześć American Music Awards, cztery Billboard Music Awards, jedną BRIT i pięć MTV VMA. Minaj była dziesięciokrotnie nominowana do Grammy, jednak nigdy nie zdobyła żadnej statuetki.



Minaj jest też artystką, która wprowadziła w trakcie solowej kariery najwięcej utworów do zestawienia Billboard Hot 100, bijąc tym samym rekord Arethy Franklin. W 2017 roku w związku z tym wydarzeniem raperka trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa.

Kariera raperki to też seria kontrowersyjnych wypowiedzi, konflikty z innymi gwiazdami (Remy Ma, Cardi B, Miley Cyrus) oraz rozliczne prowokacje i skandale obyczajowe.



Clip Nicki Minaj Barbie Tingz