Nick Cave sprzedaje swoją ekstrawagancką rezydencję. Co za wnętrza!

We wnętrzach: wiktoriańskie meble walczą o uwagę z rustykalnymi, a wszystko to w oprawie ścian o barwach landrynkowych (dominuje odcień fuksji). Z wysokich okien typu porte-fenetre (czyli od sufitu do podłogi) rozciąga się widok na zieleń i morze. Jeśli widok taki jest z jakiegoś powodu domownikom niemiły - można się od niego oddzielić stylowymi okiennicami.

Cena, jaką Nick Cave i jego żona życzą sobie za obszerny pałac z ośmioma sypialniami, to 3,25 mln funtów, czyli ponad 17 mln zł. Wydaje się ona gigantyczna, zważywszy, że 2002 roku kupili tę posiadłość za jedyne 165 tys. funtów (ok. 877 tys. zł).

Jak spekuluje "Daily Mail" małżonkowie prawdopodobnie pozostaną w mieście, ale planują zamieszkać w innym lokum. Już raz wyjechali z Brighton - po śmierci syna Arthura (w 2015 roku 15-letni wówczas Arthur spadł z klifu po zażyciu narkotyków). Na krótko przenieśli się wówczas do Los Angeles, ponieważ nadmorskie miasto stało się "zbyt smutne", jak twierdził Cave, odpowiadając fanom stronie internetowej. Ostatecznie wrócili, gdy muzyk uznał, że nie da się uciec od smutku i gdziekolwiek by się udał - będzie go wlókł za sobą.

