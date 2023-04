Nexorum przed premierą albumu "Tongue Of Thorns"

Następca debiutu "Death Unchained" (2020 r.) powstał w Xhaos Xhult Studio. Miksem nowej płyty deathmetalowców z Trondheim zajął się Roger Isaksen, gitarzysta Nexorum. Za mastering odpowiadał Oliver H. Løding. Autorem okładki jest indonezyjski artysta Toha Mashudi.

Drugi longplay Norwegów trafi do sprzedaży 19 maja w barwach niderlandzkiej Non Serviam Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że basistą Nexorum jest Robin "Wizziac" Isaksen, członek Keep Of Kalessin.

W połowie kwietnia Nexorum opublikowali singel "Elegy Of Hate". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip Nexorum Elegy of Hate

Nexorum - szczegóły albumu "Tongue Of Thorns" (tracklista):



1. "Shun"

2. "Solvet Saeclum In Favilla"

3. "The Pestilential Wind"

4. "Elegy Of Hate"

5. "Cult Of The Monolith"

6. "Eldritch Abominations“

7. "Sinnets Krig“

8. "Mother Of Ghouls"

9. "Wrath Of Zeal".