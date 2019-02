Netta porzucona przed ołtarzem. Zobacz teledysk "Bassa Sababa"

Utwór "Bassa Sababa" to pierwsza piosenka Netty od czasu jej wygranej w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Netta prezentuje nowy teledysk /Tristar Media /Getty Images

Kariera 26-letniej Netty Barzilai ruszyła mocno do przodu po zgłoszeniu się do programu "HaKokhav HaBa" (talent show oparty na formacie francuskiego "Rising Star"). Wcześniej Netta śpiewała na weselach i w klubach oraz współpracowała ze zespołami Gaberband i The Experiment.

Wideo Netta z Izraela wygrała Eurowizję. "Wierzę, że to dzięki mojej autentyczności" (Associated Press/x-news)

Reklama

Netta w lutym 2018 roku została pierwszą zwyciężczynią talent show, co dało jej automatyczny awans do Konkursu Piosenki Eurowizji.

W Lizbonie zdobyła najwięcej punktów z piosenką "Toy", stając się czwartą laureatką Eurowizji z Izraela.

Dzięki jej zwycięstwu 64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Tel Awiwie.



Clip Netta TOY

Sprawdź tekst utworu "Toy" w serwisie Teksciory.pl



Netta wypuściła właśnie teledysk do nowej piosenki "Bassa Sababa". Tytuł piosenki to dwa przeciwstawne sobie słowa w języku hebrajskim oraz arabskim - oznaczają "smutny" i "wesoły" (sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Bassa Sababa"!).

Autorami i producentami singla są Netta oraz Avshalom Ariel i Stav Berger, ci sami którzy pracowali przy poprzednim eurowizyjnym hicie.

Za teledysk odpowiada Roy Raz (współpracował m.in. z Jennifer Hudson, Jeanem Paulem Gaultier, Ditą Von Teese).

Klip został nagrany na Ukrainie. Jest to fantasmagoria, która równoważy ze sobą zarówno słodycz jak i agresję. Akcja rozpoczyna się ślubem Netty, która została porzucona przed ołtarzem. Ofiara nie rozpacza i szybko rozpoczyna zemstę...

Clip Netta Bassa Sababa

W piątek 8 lutego premierę w RMF FM będzie miał remiks "Bassa Sababa", za który odpowiada Gromee, reprezentujący Polskę podczas Eurowizji w Lizbonie. To właśnie w stolicy Portugalii poznał się z Nettą.

"Something new is coming" - napisał teraz Gromee. "Połączyliśmy siły z Nettą Barzilai" - dodał DJ na swoim facebookowym profilu.

Eurowizja 2018: Netta wygrywa 1 6 Reprezentująca Izrael Netta wygrywa Eurowizję 2018 w Lizbonie Autor zdjęcia: FRANCISCO LEONG Źródło: AFP 6