Nethermancy: Płyta "Worship Evil Sacrifice" gotowa. Kiedy premiera?

"Worship Evil Sacrifice", czwarty album tria z Lizbony, będzie mieć swą premierę 21 kwietnia w barwach rodzimej Helldprod Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD.

"To muzyka sięgająca do korzeni gatunku, grup takich jak Bathory, Venom i Hellhammer, ale i mrugająca okiem szaleństwa do ikon nowej fali pokroju Emperor, Immortal czy Marduk" - czytamy o nowej płycie Portugalczyków.



Na wizytówkę świeżego dokonania Nethermancy wybrano utwór "Tyrants | Usurpers Of Light". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Nethermancy - Tyrants​ | ​Usurpers Of Light (2023)

Nethermancy: Szczegóły płyty "Worship Evil Sacrifice" (tracklista):

1. "Ghouls: Intro"

2. "The Fall Of Man"

3. "Tyrants | Usurpers Of Light"

4. "Nuclear Christ Armageddon"

5. "Mood Fo Ssroc (Cross Of Doom)"

6. "Satanic Black Mass"

7. "Death Sermon"

8. "Purgatory: Outro".