U2 to irlandzki zespół rockowy, powstały w 1976 roku. Grupa ma na koncie 15 płyt i niezliczoną liczbę znanych na całym świecie przebojów.

W listopadzie 2021 gitarzysta U2, The Edge, ujawnił, że zespół pracuje nad nowym albumem. Informacja ta pojawiła się chwilę po tym, jak grupa opublikowała utwór "Your Song Saved My Life" ( sprawdź! ), który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu animowanego "Sing 2". Jest to pierwszy nowy materiał U2 od dwóch lat.

Ostatni studyjny album U2 "Songs Of Experience", ukazał się w 2017 roku.

Netflix poinformował, że ma w planach stworzenie serialu opowiadającego historię grupy.

Scenarzystą serialu ma zostać Anthony McCarten, który ma już doświadczenie w spisywaniu dziejów artystów. McCarten napisał scenariusz do filmu "Bohemian Rhapsody" opowiadającego o drodze Freddiego Mercury'ego i zespołu Queen do sławy, obecnie pracuje nad filmami o Whitney Houston ("I Wanna Dance with Somebody") i Andym Warholu ("The Collaboration").

Nieznane są szczegóły fabuły filmu, ale zaangażowani w projekt będą sami muzycy zespołu.

