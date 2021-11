Od końca 2020 roku ruszyły szczepienia przeciw koronawirusowi w Polsce. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 20 mln. Niedawno rozpoczęły się szczepienia trzecią dawką.



Obecnie w naszym kraju padają kolejne rekordy IV fali - 18 listopada odnotowano prawie 25 tys. nowych zakażeń, 370 osób zmarło. W sumie w Polsce stwierdzono ponad 3,279 mln zakażeń, zmarło prawie 80 tys. osób.

Nergal na swoim Instagramie opublikował zdjęcie, na którym widać, jak przyjmuje szczepionkę. Dodał również grafikę z napisem po angielsku "Zaszczepiony i gotowy do pie***enia".



"Trzecie ukłucie zrobione. Nawet tematy religijne nie polaryzują nas tak jak szczepionki. Ale obie te sprawy mają wiele ze sobą wspólnego. Możecie zaufać sprawdzonej nauce albo dalej żyć z przestarzałymi pseudowierzeniami. Ale nie daj boże, kiedy poważnie zachorujesz..." - napisał Adam Nergal Darski.

Lider grup Behemoth oraz Me And That Man ponownie nazwał przeciwników szczepień "covidiotami", jednocześnie apelując do fanów, by byli dla siebie mili.

W komentarzach pod wpisem muzyka rozpętała się gorąca dyskusja (ponad 1100 wpisów).

"Mówi, by być miłym, ale nazywa ludzi covidiotami. Koleś, połowa, jeśli nie więcej, twoich fanów jest przeciwna przymusowym szczepionkom", "Nie mogę się doczekać na moją 12. dawkę!", "Sprawdzona nauka, loooool" - to tylko niektóre głosy rozczarowanych fanów. Pojawiły się też ikonki owiec, sugerujących, że Nergal zachowuje się jak bezmyślne stado.

W piątek do sprzedaży trafi trzeci album w dorobku pobocznego projektu Nergala - Me And That Man. "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2" i jest swoistą kontynuacją wydanego w 2020 r. "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1". Wśród gości pojawili się m.in. Gary Holt (Slayer, Exodus), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mary Goore, Randy Blythe (Lamb Of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, Doug Blair (WASP), Hank von Hell (Turbonegro) i Olve "Abbath" Eikemo (Immortal, Abbath).

Przypomnijmy, że 43-letni obecnie muzyk w 2010 r. zachorował na białaczkę. Chorobę pokonał dzięki przeszczepowi szpiku.