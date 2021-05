Nephren-Ka: Szczegóły albumu "From Agony To Transcendence"

Formacja Nephren-Ka z Francji opublikuje pod koniec czerwca trzecią płytę.

Nephren-Ka przed premierą

"From Agony To Transcendence", pierwszy od czterech lat album francuskich deathmetalowców, zmiksował i poddał masteringowi włoski fachowiec Stefano Morabito w swoi rzymskim studiu 16th Cellar. Autorem okładki jest francuski artysta Stan Decker.



Wśród 10 przygotowany kompozycji znajdziemy także "Gods Of Hate", przeróbkę francuskiej grupy Massacra, pionierów thrash / death metalu znad Loary.



Trzeci longplay Nephren-Ka trafi do sprzedaży 25 czerwca nakładem francuskiej Dolorem Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Z premierowym utworem "L'Abomination" Nephren-Ka możecie się zapoznać poniżej:

Clip Nephren-Ka L'Abomination (LYRIC VIDEO)

Oto lista kompozycji albumu "From Agony To Transcendence":



1. "L'abomination"

2. "Corioli Storm"

3. "L'Agonie De L'Épice"

4. "Sedition"

5. "Vision Of The Secher Nbiw"

6. "Levenbrech Sardaukar"

7. "Conspiracy For The Fall Of The Atreides And The Reclaim Of The Golden Lion's Throne"

8. "Abu Dhur Le Père Des Routes Indéfinies Du Temps"

9. "Sea Of Sand"

10. "Gods Of Hate" (przeróbka Massacry).