Po wydanym w 2017 roku albumie "The Ride", autorka takich przebojów, jak "Say It Right", "I’m Like a Bird" zniknęła z estrady. W jednym z wywiadów wyznała, że z trudem godziła rolę matki i piosenkarki, a wzmożona presja doprowadziła ją do momentu, w którym podczas jednego z występów przeszła kryzys. Artystka zdecydowała się na jakiś czas odłożyć muzykę na bok. Jednak z jej zapowiedzi wynika, że właśnie pracuje nad swoim nowym albumem, dodając, że powrót do muzyki to w dużej mierze zasługa Drake’a.

Przez sześć lat Nelly Furtado stroniła od muzyki, i nic nie wskazywało na to, aby 44-letnia artystka planowała powrót na scenę. Zachętą do ponownego spojrzenia na siebie, jak na piosenkarkę, był zorganizowany przez jej rodaka, Drake’a, koncert "All-Canadian North Stars" w Toronto. Ubiegłego lata, artystka dała się namówić na gościnny występ, pierwszy od czasu przerwy, którą zrobiła w 2017 roku. W rozmowie z "Variety" Furtado przyznała, że koncert, jak również poważne rozmowy z zaprzyjaźnionym raperem, na nowo rozpaliły jej muzyczny zapał i zachęciły do ponownego wejścia do studia.

Drake zainspirował Nelly Furtado do pracy w studio

"Obecnie odczuwam więcej wdzięczności. Rozumiem, że bycie wykonawcą, twórcą to błogosławieństwo. Rok temu poznałam Drake’a i odbyliśmy kilka głębokich rozmów o życiu, o sztuce. To on przypomniał mi, jak wartościową artystką jestem, kazał mi się uspokoić i zacząć tworzyć nową muzykę. A ja po prostu chłonęłam jego słowa. Więc nie mogłam odmówić, nie tylko występu, ale i rozpoczęcia następnego rozdziału" - wspomniała w rozmowie piosenkarka.

Na efekty tych rozmów nie trzeba było długo czekać. Artystka wyznała, że od roku pracuje nad nowym krążkiem. "Tworzę nową muzykę, bez przerwy i tak, jak lubię: nagrywam późno w nocy, kiedy mam przestrzeń do tworzenia, zapraszam innych artystów do współpracy. Tworzę popowy album inspirowany dźwiękami, które kocham. Mój album w dużej mierze dotyka tańca i naprawdę jestem dumna z tej płyty" - zapewniła artystka.

Pierwsze efekty jej pracy już można usłyszeć. Trzy dni temu za pośrednictwem Instagrama, Furtado zachęcała fanów do wysłuchania pierwszego singla, zatytułowanego "Eat Your Man". Najpewniej jest to utwór, który ma zwiastować jej wielki muzyczny powrót.