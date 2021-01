Necrotted zarejestrowali czwartą płytę

Niemcy z Necrotted szykują się na marcową premierę swojego nowego albumu.

Necrotted przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Nad przebiegiem nagrań materiału zatytułowanego "Operation: Mental Castration", oraz miksem i masteringiem, czuwał niemiecki fachowiec Aaron Rusch. Okładkę zaprojektował jego rodak Robin Schmidtke.



W utworze "Asocial Media Whore" zaśpiewał gościnnie Julien Truchan, wokalista francuskiego Benighted, a w kompozycji "Happy Dysphoria" Sebastian Grihm, frontman niemieckiej formacji Cytotoxin. Pierwsza od czterech lat płyta deathmetalowego Necrotted będzie mieć swą premierę 19 marca nakładem rodzimej wytwórni Reaper Entertainment.



Nowy teledysk "My Mental Castration" Necrotted możecie zobaczyć poniżej:

Clip Necrotted My Mental Castr*tion

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec 2020 roku singel "Asocial Media Whore":

Wideo Asocial Media Whore (Feat. Julien Truchan)

Oto program albumu "Operation: Mental Castration":



1. "My Mental Castration"

2. "Compulsory Consumption"

3. "Asocial Media Whore"

4. "Work Hard, Gain Nothing"

5. "Happy Dysphoria"

6. "Abhorrence And Anxiety"

7. "The Burning Emptiness In Me"

8. "Drained"

9. "Mirror/s Malicious Glance"

10. "Cynic Suicide".