Natti Natasha: Rozchwytywana latynoska piękność

Pochodząca z Dominikany Natti Natasha, wyrasta w świecie muzyki latynoskiej na prawdziwą gwiazdę. Rok 2018 wokalistka już teraz może uznać za owocny i udany.

Natti Natasha cieszy się coraz większą popularnością /Jason Koerner /Getty Images

Natti Natasha po raz pierwszy dała się usłyszeć w przeboju Don Omara "Dutty Love" z 2012 roku. Wokalistka wkrótce też podpisała kontrakt z wytwórnią Don Omara Orfanato Music Group, pod której szyldem w tym samym roku wydała debiutancka płytę "All About Me".

Reklama

Przez kolejne lata pochodząca z Dominikany 31-letnia wokalistka ciężko pracowała. W 2017 roku serwis Youtube nazwał ją najczęściej oglądaną hiszpańskojęzyczną miejską artystką. Udało jej się to głównie dzięki utworowi "Criminal" stworzonemu z Ozuną.

Ten rok zdecydowanie należy do Natti Natashy. Latynoska wypuściła kolejne utwory, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Najpierw "Amantes de una Noche" nagrany z Bad Bunny, a później "Tonta", który powstał we współpracy z powracającym po czteroletniej przerwie duetem reggaeton Rkm & Ken-Y.

Natti Natasha stała się łakomym kąskiem dla innych artystów, a chętnych na duet z nią nie brakowało. Dominikańska wokalistka połączyła siły również z Becky G ("Sin Pijama") oraz z Daddy Yankee (remiks piosenki "Dura" wykonany z Becky G, Bad Bunny).

Clip Becky G Sin Pijama - & Natti Natasha

W czerwcu karaibska piosenkarka udzieliła swojego głosu w utworze Thalii "No Me Acuerdo", który trafił do zestawienia Top 10 cyfrowej sprzedaży latynoskich piosenek.

Natti Natasha zyskuje coraz większą popularność. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 5,6 mln użytkowników. Pod koniec czerwca wokalistka zaskoczyła swoich fanów, prezentując nowy singel "Quien Sabe". Do tej pory obejrzano go już prawie 112 milionów razy.