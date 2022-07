Po wydanym w ubiegłym roku albumie "Rajd 44", który zebrał bardzo dobre recenzje, zwycięstwie w telewizyjnym programie "Mask Singer" oraz roli w światowym hicie Netflixa, "365 dni: Ten dzień", Natasza Urbańska otwiera nowy, muzyczny rozdział.



Najnowszy singiel wokalistki, "Let me lie", wyprodukował duet Hotel Torino (Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek). Utwór zapowiada anglojęzyczną EP-kę Nataszy, która powstaje ze wspomnianym producenckim duetem.

"Pozwól mi kłamać, pozwól mi prowokować... Jest to opowieść o dwóch duszach, dwóch ciałach i diable między nimi! Kłamstwo wprowadza Cię do gry, która ma na celu odkrycie kto tu rządzi... Okazuje się, że obie strony zatracają się w tej grze..." - pisze artystka pod klipem.

Reklama

Clip Natasza Let Me Lie

Kim jest Natasza Urbańska?

Natasza Urbańska urodziła się 17 sierpnia 1977 roku w Warszawie i od dziecka podążała artystyczną ścieżką. Najpierw uczęszczała na gimnastykę, a później małymi krokami rozwijała karierę muzyczną.

Do musicalu "Metro", z którym jest najmocniej kojarzona, trafiła trochę przez przypadek - udała się na casting, by wspierać koleżankę, ale sama też wzięła udział w przesłuchaniu. Mimo że wywarła dobre wrażenie i przeszła wszystkie etapy, nie mogła dostać angażu ze względu na zbyt młody wiek. Swoich sił w tej materii spróbowała - z sukcesem - dwa lata później. Najpierw przyjęto ją jako tancerkę, później zastąpiła chorą Katarzynę Groniec w głównej roli, aż ostatecznie otrzymała tę rolę na stałe.

Urbańska została też asystentką starszego od niej o 18 lat Janusza Józefowicza, dzięki czemu mogła od kulis przyglądać się tworzeniu sztuk telewizyjno-teatralnych. Relacja z Józefowiczem przerodziła się w wieloletni związek. W sierpniu 2008 roku para wzięła ślub, a w grudniu na świat przyszła ich córka Kalina.

Natasza Urbańska dwa razy brała udział w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. W 2007 próbowała z utworem "I Like It Loud" (zajęła 3. miejsce), a w 2008 z piosenką "Blow Over" (zajęła 2. miejsce).

W 2022 roku artystka wystąpiła w programie "Mask Singer". To polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie. Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natasza Urbańska o kręceniu teledysku "Instynkt" Newseria Lifestyle