Natalia Zastępa pojedzie na Eurowizję? Wokalistka zabrała głos

Finalistka pierwszej edycji programu "The Voice Kids" i dziewiątego sezonu "The Voice of Poland" wyznaje, że występ Viki Gabor podczas dziecięcej Eurowizji 2019 bardzo jej się podobał. Wokalistka trzymała kciuki za koleżankę, ponieważ uważa, że ma niesamowity głos i wielki talent. Natalia Zastępa przyznaje również, że gdyby w przyszłości dostała propozycję reprezentowania Polski w tym samym konkursie śpiewu, z pewnością by ją rozważyła.

Natalia Zastępa uważa, że Viki Gabor bardzo dobrze poradziła sobie podczas występu na dziecięcej Eurowizji. Dodaje, że chociaż to wydarzenie musiało być dla niej stresujące, na scenie wyglądała na pewną siebie i zdecydowaną. Taka postawa, w połączeniu z wielkim talentem, pomogła w zwycięstwie.

"Stresowałam się, gdy oglądałam występ Wiktorii podczas Eurowizji. Bardzo mi się podobał. Jestem jej wielką fanką, poznałyśmy się już wcześniej. Ma niesamowity głos, którym jestem zauroczona. Myślę, że świetnie jej poszło. Na pewno bardzo się stresowała, ale w ogóle nie było tego widać. Wypadła cudownie" - mówi agencji Newseria Lifestyle Natalia Zastępa.

Wokalistka nie dostała jeszcze propozycji, by reprezentować Polskę podczas konkursu dorosłej Eurowizji. Wyznaje jednak, że gdyby pojawiła się taka możliwość, dokładnie przeanalizowałaby ją. Decyzja zależałaby od wielu czynników, między innymi repertuaru, z jakim miałaby występować.

"Sama nie wiem. Gdybym dostała taką propozycję, pewnie bym ją rozważyła. Wszystko zależałoby od piosenki i od wielu innych czynników, które w tej chwili trudno mi rozpatrywać. Jednak dlaczego nie, może kiedyś" - tłumaczy Natalia Zastępa.

Obecnie wokalistka pracuje nad debiutancką płytą. Dodajmy, że gdyby Zastępa zgłosiła chęć występu na Eurowizji, musiałaby przejść przez eliminacje, które w tym roku powiązane są z programem "Szansa na sukces".



