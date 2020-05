Natalia Zastępa i teledysk "Rudy". Marcel Borowiec u boku nastolatki

Finalistka pierwszej edycji programu "The Voice Kids" i dziewiątego sezonu "The Voice of Poland" Natalia Zastępa tuż przed swoimi 18. urodzinami prezentuje teledysk do piosenki "Rudy".

Natalia Zastępa w dorosłość wejdzie 28 maja.

Teraz prezentuje teledysk do czwartego singla "Rudy". Wcześniej poznaliśmy piosenki "Za późno", "Nie żałuję" i "Kłopoty". Największą popularność zdobyła ta pierwsza - ponad 6,7 mln odsłon.

"Tekst piosenki choć z pozoru może się wydawać ostrzeżeniem, jest tak naprawdę przewrotny: relacja dwóch osób oparta na świadomych kłamstwach oraz idealizacja wyobrażenia drugiej osoby. W końcu pojawia się pytanie... czy tego naprawdę chcemy?" - czytamy w opisie.

U boku finalistki "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" pojawił się aktor, beatboxer, model Marcel Borowiec (m.in. "Barwy szczęścia", "Przepis na życie").

Autorami piosenki są Juliusz Kamil i Michał Pietrzak.



Za reżyserię teledysku odpowiada Piotr Smoleński, który pracował wcześniej z m.in. Piotrem Rubikiem, Donatanem i Cleo, grupą Enej, Eweliną Lisowską, Honoratą Skarbek, Justyną Steczkowską, Sylwią Grzeszczak, Anitą Lipnicką, Łukaszem Zagrobelnym, Stanisławem Sojką, Fiolką Najdenowicz, Olą Szwed, Ivanem Komarenko, gwiazdami hip hopu - Miuoshem, DonGuralesko, Tede, Sokołem, Trzecim Wymiarem, Chadą, Borixonem, Kalibrem 44 oraz czołówką zespołów world music.