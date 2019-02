Natalia Szroeder: Zobacz teledysk "Nie oglądam się"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Nie oglądam się" Natalii Szroeder. Niewykluczone, że to właśnie ona z tą piosenką będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2019.

Natalia Szroeder w teledysku "Nie oglądam się" /

Zgodnie z regulaminem TVP ma "do 8 lutego" podać, kogo wybrała do reprezentowania Polski podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji.

W tym roku zamiast preselekcji naszego przedstawiciela wyłoni wewnętrzna komisja. Prezes stacji Jacek Kurski wcześniej nie ukrywał, że chciałby zrezygnować z publicznych eliminacji na rzecz wewnętrznego wyboru.

To efekt wygranej Roksany Węgiel podczas Eurowizji Junior 2018 - nastolatka została właśnie wybrana wewnętrznie.

W preselekcjach wyłaniano naszego przedstawiciela w ostatnich trzech latach - w ten sposób Polskę reprezentowali Gromee (2018), Kasia Moś (2017) i Michał Szpak (2016), który odniósł spory sukces, zajmując ósme miejsce.

W medialnych spekulacjach od pewnego czasu przewija się nazwisko Natalii Szroeder.

Teraz wokalistka zaprezentowała teledysk do nowego singla "Nie oglądam się". To druga zapowiedź - po utworze "Parasole" - nowej płyty.



"Bardzo chciałam, by ukazała się ona w moje urodziny, na wiosnę. Wygląda jednak na to, że czas nie gra na moją korzyść i może być ciężko... Obiecuję więc, że będę robić wszystko, żeby nie trwało to za długo, ale jednak wystarczająco, by album był najlepszy, na jaki stać mnie teraz" - napisała Natalia.

Klip do "Nie oglądam się" został nakręcony na Bali (Indonezja).

"Wyciągajmy lekcje z porażek i sukcesów przeszłości, ale nie odwracajmy się na nią za często. Łatwo przeoczyć wtedy szczęśliwostki, które dzieją się tu i teraz. Nigdy nie wiemy, co dobrego czeka na nas za rogiem, trzeba mieć oczy szeroko otwarte i czujnie obserwować. Nie oglądać się na to, co za nami, tam już nic nie zmienimy" - mówi o utworze Szroeder.



Na Instagramie pojawiły się najnowsze zdjęcia Natalii z wakacji w Afryce. Fani zwrócili uwagę, że Szroeder ostatnio mocno schudła.

Przypomnijmy, że 64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Tel Awiwie, a to za sprawą wygranej Netty w ubiegłorocznym konkursie w Lizbonie.

Natalia Szroeder wydała swój debiutancki album "NATinterpretacje" jesienią 2016 r., ale w show-biznesie jest obecna znacznie dłużej. 23-letnia wokalistka w dorobku ma przeboje nagrane z Liberem ("Wszystkiego na raz" - sprawdź!, "Nie patrzę w dół" - posłuchaj!, "Teraz ty" - posłuchaj!, oraz "Porównania" - sprawdź!), występy w telewizyjnych programach "Szansa na sukces" (miała wtedy 16 lat), "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Taniec z gwiazdami" (zwycięstwo) oraz udział w eliminacjach do Eurowizji 2016 (z piosenką "Lustra"- posłuchaj! - zajęła piąte miejsce).

