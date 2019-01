Natalia Safran jako Królowa Rybaków w filmie "Aquaman". Polka podbija Hollywood

Na instagramowym profilu Natalii Safran możecie zobaczyć, jak wyglądała przemiana mieszkającej na stałe w USA poznanianki w Królową Rybaków w filmie "Aquaman". Wokalistka, aktorka i producentka wystąpiła u boku m.in. Nicole Kidman, Willema Dafoe i Jasona Momoa.

Natalia Safran zagrała w filmie "Aquaman" /materiały prasowe

Natalia Safran poza śpiewaniem jest także aktorką - ma w dorobku role w takich hollywoodzkich produkcjach, jak m.in. "Powiedz tak", "Nawiedzona narzeczona" czy "Flypaper". Wokalistka na stałe mieszka z rodziną (mąż Peter Safran jest brytyjskim producentem filmowym) w Los Angeles. Poza muzyką i filmem zajmuje się działalnością charytatywną angażującą gwiazdy i najważniejsze osobistości Hollywood.

Pierwszy singel Natalii "Hey You" trafił na soundtracki takich produkcji, jak "Za jakie grzechy" z Renee Zellweger i "Nienawidzę Walentynek" z Nia Vardalos.

Kolejne utwory pojawiały się w filmach "Hours" ("All I Feel Is You" - oficjalna piosenka i poza muzyką filmową, jedyna w filmie z ostatnią rolą tragicznie zmarłego Paula Walkera), "Anna" (otwierający film "Say Goodbye"), "Best Night Ever", "The Starving Games" ("The One For Me") oraz "Wybór" Nicholasa Sparksa ("Daylight" i "Black Betty" w wykonaniu Natalii Safran i jej brata Mikołaja Jaroszyka).

Natalia jest współwłaścicielką firmy The Safran Company, która wraz z Warner Brothers wyprodukowała przebój "Aquaman". Film zarobił już na całym świecie ponad miliard dolarów.

"Bardzo cieszy mnie światowy sukces filmu. Zwłaszcza, że włożyliśmy w niego wszyscy tyle wysiłku. Po długiej, intensywnej preprodukcji, rozpoczęliśmy trwające ponad pół roku zdjęcia na Złotym Wybrzeżu w Australii, a potem przez kolejnych dziesięć miesięcy nad filmem pracowały liczne ekipy VFX (efektów specjalnych). Efekty tej prawie dwuletniej harówki widać na ekranie, więc było to warte poświęcenia" - opowiada Natalia Safran.

"Same kostiumy postaci, jak choćby mojej filmowej trójcy - rodziny królewskiej, są zupełnie niesamowite. Po niekończących sesjach projektowania i spierania nad ich wyglądem i zachowaniem, kreowaliśmy je wszyscy w pocie czoła: odlewy silikonowo-gipsowe, potem rzeźbienie ich przez artystów studia Warner Bros, budowanie kostiumów, naszych np. z piany i silikonu, ręczne malowanie soczewek kontaktowych, odlewy szczęk i nakładek na zęby, konstrukcja dźwigni, które unosiły aktorów. Królowa Rina, którą gram w filmie na swoich łuskach ma też spektakularne zdobienia. Zostały wykonane w skórze ryby sprowadzonej z brazylijskiej Amazonii, przez parę znanych brytyjskich artystów - Whitaker Malem" - dodaje.

"To jeden z moich ulubionych aspektów Hollywood - przy każdym z projektów człowiek styka się z najbardziej utalentowanymi specjalistami, rzemieślnikami i artystami poszczególnych dyscyplin, którzy w błyskawicznym tempie potrafią wykreować czystą magię, a ta jest powoływana do życia na kilka zwiewnych chwil zdjęciowych, ale może żyć wiecznie na ekranie" - podkreśla Natalia Safran.

Jej filmowym mężem w "Aquamanie" został Djimon Hounsou ("Armistead", "Strażnicy Galaktyki", "Krwawy Diament").



W rolach głównych występują Nicole Kidman, Willem Defoe, Jason Momoa ("Gra o tron", "Liga sprawiedliwości", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"), Amber Heard i Dolph Lundgren. Za reżyserię odpowiada James Wann ("Szybcy i Wściekli", "Piła", "Naznaczony", "Obecność", "Annabelle").



Zdjęcia poniżej przedstawiają m.in. proces powstawania kostiumu dla Królowej Riny, którego zakładanie wraz z przygotowaniem makijażu zajmowało każdego dnia na planie Natalii i grupie specjalistów do pięciu godzin, a jego ściąganie i zmywanie kolejne dwie.