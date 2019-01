Natalia Nykiel z teledyskiem "Łuny" króluje na festiwalu w Palm Springs

Teledysk do ostatniego singla Natalii Nykiel "Łuny” otrzymał główną nagrodę w kategorii teledysk podczas Queen Palm International Film Festival.

Teledysk Natalii Nykiel "Łuny" otrzymał już wiele wyróżnień, w tym jedno międzynarodowe /Paweł Zanio /

Teledysk do piosenki "Łuny" wyreżyserował Łukasz Zabłocki. Został on zrealizowany w hiszpańskiej miejscowości Reus (osiedle Gaudi District). To kolejne wyróżnienie dla tego teledysku, ale pierwsze międzynarodowe.



Przypomnijmy, że także w ankiecie Interii dotyczącej najlepszego polskiego klipu zwyciężył właśnie teledysk "Łuny" Nykiel (35 proc. wszystkich głosów).



Zamysłem artystki i twórców teledysku była zabawa modą i architekturą oraz skupienie się przede wszystkim na stronie wizualnej, a nie na fabule.

Zobacz teledysk "Łuny":



Zdjęcie Natalia Nykiel zachwyca teledyskiem do utworu "Łuny" / Paweł Zanio