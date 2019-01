Najlepszy polski i zagraniczny teledysk 2018 roku według użytkowników Interii

Teledyski Ariany Grande ("No Tears Left To Cry") i Natalii Nykiel ("Łuny") czytelnicy Interii uznali najlepszymi klipami 2018 roku.

Natalia Nykiel w teledysku "Łuny" /

Wśród zagranicznych klipów triumfował "No Tears Left To Cry" Ariany Grande. Promował on czwarty album wokalistki "Sweetener". Do sieci teledysk trafił 19 kwietnia i w ciągu kilku miesięcy obejrzano go ponad 700 milionów razy. Za jego reżyserię odpowiedzialny był Dave Meyers. W naszej ankiecie teledysk zdobył 28 proc. wszystkich głosów.



Clip Ariana Grande No Tears Left To Cry

Reklama

Drugie miejsce z 17 proc. głosów zajął klip Marka Ronsona i Miley Cyrus do utworu "Nothing Breaks Like a Heart", który wyreżyserował duet We Are From L.A. Teledysk kręcony był na Ukrainie i pojawiło się w nim sporo odwołań do popkultury oraz wydarzeń z przeszłości wokalistki.



Clip Mark Ronson Nothing Breaks Like a Heart - ft. Miley Cyrus

Na podium znalazło się też miejsce dla klipu Childisha Gambino "This Is America" (15. proc.) - głośnego komentarza rapera na temat obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Reżyserem teledysku został Hiro Murai.



Clip Childish Gambino This Is America

Pełne wyniki głosowania na zagraniczny teledysk roku:



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Wybierz najlepszy zagraniczny teledysk 2018 roku Mark Ronson & Miley Cyrus - "Nothing Breaks Like a Heart" (reż. We Are From L.A.) 17% The Chemical Brothers - "Free Yourself" (reż. DOM&NIC) 5% Travis Scott feat. Drake - "SICKO MODE" (reż. Dave Meyers & Travis Scott) 3% Charli XCX feat. Troye Sivan - "1999" (reż. Ryan Staake & Charli XCX) 3% Ariana Grande - "no tears left to cry" (reż. Dave Meyers) 28% Sigrid - "Sucker Punch" (reż. AB/CD/CD) 3% Jain - "Alright' (reż. Greg et Lio) 2% The Carters - "APES**T" (reż. Ricky Saiz) 7% John Mayer - "New Light" (reż. Fatal Farm) 2% Childish Gambino - "This Is America" (reż. Hiro Murai) 15% Janelle Monae - "PYNK" (reż. Emma Westenberg) 3% Drake - "Nice For What" (reż. Karena Evans) 2% Vince Staples - "FUN!" (reż. Calmatic) 2% Kendrick Lamar & SZA - "All The Stars" (reż. Dave Meyers & the little homies) 5% Kali Uchis feat. Tyler, The Creator, Bootsy Collins - "After The Storm" (reż. Nadia Lee Cohen) 3%

głosów: 389

W ankiecie dotyczącej polskiego klipu zwyciężczynią okazała się Natalia Nykiel z teledyskiem "Łuny" (35 proc. wszystkich głosów). Jego reżyserii podjął się Łukasz Zabłocki, a kręcono go w hiszpańskiej miejscowości Reus (osiedle Gaudi District).

Drugie i trzecie miejsce odpowiednie zajęły klipy "Take Me" Manoida i Josephine Philip (reż. Okime Emiko, 29 proc. głosów) oraz "Tamagotchi" Taconafide (reż. Grajper, osiem proc. głosów).



Wideo MANOID: Take Me feat. Josephine Philip

Clip Taconafide Tamagotchi

Pełne wyniki głosowania na polski klip teledysk roku możecie znaleźć poniżej: