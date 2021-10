Natalia Kukulska pokazała córkę! Jak wygląda 16-letnia Anna?

Natalia Kukulska jest dumną mamą trójki dzieci. Jej mężem od 2000 roku jest producent i muzyk, Michał Dąbrówka. Najstarszym dzieckiem pary jest 20-letni Jan. Jest on multiinstrumentalistą, a młodsza, 16-letnia Anna jakiś czas temu nagrała piosenkę "Przygotujmy lepszy świat". Najmłodsza, Laura ma dopiero 4 lata, ale z pewnością w tak umuzykalnionej rodzinie trudno byłoby nie zainteresować się muzyką.

Niedawno wokalistka podzieliła się zdjęciem ze starszą córką, a internauci nie mogli przestać ich komplementować! Anita Lipnicka napisała "Co za piękne dziewczyny!", a inni wtórowali: "Oczy te same, pięknie wyglądacie", "Jaka piękna córka, mama oczywiście też" - pisali fani.

Natalia Kukulska wydała nową EP-kę

Natalia Kukulska jest córką uwielbianej polskiej wokalistki Anny Jantar i cenionego kompozytora, Jarosława Kukulskiego. Niedawno wokalistka wydała niespodziewanie nową EP-kę, "Jednogłośna".

Piosenką promującą muzyczną niespodziankę jest tytułowa "Jednogłośna" ( sprawdź! ).



Utwór opowiada o drodze, która prowadzi do zaprzyjaźnienia się z samym sobą, poznania swojej "topografii" wad i zalet. Poznanie prawdy o sobie pomaga stać się jednogłośnym, czyli pewnym swojej wartości, samoistnym, mówiącym własnym głosem. Pogodzenie się ze swoimi słabościami i akceptacja ich daje nam siłę do bycia sobą. Wtedy okazuje się, że niewiele nas dzieli i różni. Każdy ma swoje słabości, które przykrywa różnymi maskami i postawami wobec świata i innych. Choć żyjemy w innych światach wiele nas łączy. Pretekstem do zespolenia jest również muzyka, która jest językiem emocji, zrozumiałym dla wszystkich.