Natalia Kukulska była bardzo zżyta ze swoją babcią. To m.in. ona opiekowała się nią po tragicznym wypadku, w którym zginęła Anna Jantar. Gwiazda wielokrotnie wspominała babcię w social mediach.

21 września 2021 roku minęło równo 5 lat od śmierci babci wokalistki. Z tej okazji umieściła ona bardzo wzruszający wpis upamiętniający ważną dla niej osobę. W wyjątkowym wpisie czytamy (pisownia oryginalna): "Pięć lat temu musiałyśmy się pożegnać... do końca byłyśmy blisko i to się nie zmienia, bo rezonują we mnie wszystkie wspólne chwile, które mnie tworzyły, wychowywały... przeciwko którym nawet się buntowałam. Teraz tyle bym dała by znów się poczuć przez nią zaopiekowaną, jak wtedy, gdy byłam dzieckiem albo poczuć się potrzebną, gdy role się odwróciły i ona potrzebowała mojej opieki. Babcia Halinka ( 92 ) Moja Kochana... no spójrzcie na tę twarz pełną dobroci. Choć życie nie było często dla niej łaskawe zawsze potrafiła błyszczeć szlachetnością. Jestem pełna wdzięczności i wiele rzeczy rozumiem coraz bardziej" - napisała wzruszona wokalistka i dołączyła uśmiechnięte zdjęcie babci.

Dyskografię Kukulskiej zamyka płyta "Czułe struny", na której znajdują się wybrane dzieła Fryderyka Chopina opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty. W nagranie "Czułych strun" twórczo i wykonawczo zaangażowanych było blisko 100 osób. Gościnnie wystąpiły m.in. Mela Koteluk, Kayah, Gaba Kulka, Natalia Grosiak (Mikromusic) i Bovska.