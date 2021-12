"MTV Unplugged" to znana na całym świecie seria koncertów, w których artyści prezentują swoje utwory w aranżacjach akustycznych. Pierwszy koncert bez prądu zrealizował w 1987 roku zespół Jethro Tull, a cały cykl MTV Unplugged ruszył od 1989 roku i od tego czasu cieszy się ogromną popularnością.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Kukulska o Fryderykach 2020: To jedyna taka nagroda INTERIA.PL

W Polsce swoją muzykę w wersji akustycznej prezentowali dotychczas m.in. Kayah, Hey, Wilki, Kult, O.S.T.R, Brodka, Kasia Kowalska, Bednarek, Natalia Przybysz czy ostatnio Krzysztof Zalewski.

Do tego grona dołączyła właśnie Natalia Kukulska.

Reklama

"Cieszę się na ten projekt tak baaaardzo!!!! Pracowaliśmy nad nim przez wiele tygodni w gronie wspaniałych muzyków, ze wsparciem wyjątkowo kreatywnej ekipy produkcyjnej. Efektami podzielimy się z Wami w przyszłym roku..." - napisała na Instagramie.

Instagram Post

"Triumf ducha nad ciałem w moim wykonaniu scenicznym! To był wyczyn. Czasu mało, pracy dużo, pomysły i ambicje rozbuchane... bo przecież MTV unplugged to kultowy format. Jestem szczęśliwa i pełna wdzięczności wszystkim, którzy maczali w tym palce... Mam mnóstwo zdjęć dla Was, sporo refleksji, anegdot, podziękowań ale muszę ochłonąć bo obroty ostatnich dwóch miesięcy dały mi w kość. Myślę, ze z tego co powstanie 'będą państwo zadowoleni'" - dodała w kolejnym wpisie, pokazując zdjęcie z akustycznego koncertu.



Instagram Post

Przypomnijmy, że we wrześniu Kukulska wypuściła EP-kę "Jednogłośna" z okazji swojego 25-lecia na scenie. Wydawnictwo zawiera cztery premierowe piosenki, które powstały we współpracy z kompozytorem Archie Shevskym.



Od "Puszka Okruszka" do Chopina. 45 lat Natalii Kukulskiej 1 / 11 Natalia Kukulska urodziła się 3 marca 1976 roku jako córka dwojga wybitnych polskich artystów - wokalistki Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego. Źródło: AKPA udostępnij