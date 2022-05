O śmierci Naomi Judd poinformowały jej córki - Wynnona (razem z matką współtworzyła grupę The Judds) i Ashley Judd, popularna aktorka znana m.in. z filmów "Podwójne zagrożenie", "Czas zabijania", "Kolekcjoner" czy "De-Lovely".

"Straciłyśmy naszą piękną matkę. Jesteśmy zdruzgotane" - napisała Ashley Judd, enigmatycznie pisząc o "chorobie psychicznej".

Tak jak przypuszczano, gwiazda popełniła samobójstwo. Ashley Judd ujawniła, że jej matka popełniła samobójstwo strzelając sobie w głowę. To ona znalazła jej ciało.

76-letnia piosenkarka country Naomi Judd zmarła 30 kwietnia tego roku. Jej córki Wynonna i Ashley opublikowały wówczas w mediach społecznościowych lapidarne oświadczenie: "Straciliśmy naszą piękną matkę z powodu choroby psychicznej". Teraz aktorka podała więcej szczegółów na ten temat.

W wywiadzie z Diane Sawyer w programie śniadaniowym telewizji ABC "Good Morning America", Ashley ujawniła, że Naomi, która zmagała się z depresją, zmarła w wyniku samobójczej rany postrzałowej. Wyjaśniła, że siostra i ich ojczym zlecili jej podzielenie się tą informacją, by nie wyciekła ona do mediów z innych źródeł i nie stała się przez to elementem "biznesu plotkarskiego", jak się wyraziła.

Naomi Judd popełniła samobójstwo

Ashley opowiedziała również o traumie, jaką odczuwa po odkryciu martwego ciała matki i zachęciła osoby zmagające się z myślami samobójczymi, by poprosiły po pomoc. "Moja matka ma prawo do swojej godności i prywatności, więc są pewne rzeczy, które chcielibyśmy zachować w rodzinie. Dlatego zachowuję dużą ostrożność, kiedy rozmawiam o tym" - powiedziała. Wspomniała, że odwiedziła mamę w jej domu w Tennessee i ona zapytała "czy z nią zostanie". Ashley potwierdziła. Gdy później poszła do mamy na piętro, by poinformować ją, że przyszła przyjaciółka, znalazła ją już martwą.

Naomi Judd zmarła dzień przed ceremonią, podczas której, ona i jej córka Wynonna (razem tworzyły duet The Judds), zostały wprowadzone do Country Music Hall of Fame. Według Ashley Judd mama bardzo obawiała się konfrontacji na tej imprezie z innymi artystami. Zadręczała się myślami, jak wypadnie...

Mimo tragedii, obie siostry Judd wzięły udział w tym wydarzeniu.

"Nikt nie może tego zrozumieć, jeśli tego nie doświadczył" - mówiła Naomi serwisowi People. "Pomyśl o swoim najgorszym dniu w całym życiu - ktoś odszedł, straciłeś pracę, dowiedziałeś się, że jesteś zdradzony, że twoje dziecko cierpi na rzadką chorobę - możesz wziąć to wszystko na raz i złożyć razem i tak właśnie czuje się osoba będąca w depresji".

O problemach psychicznych Naomi Judd pisała też w książce "Rzeka czasu" z 2016 r. Po zakończeniu kariery muzycznej wokalistka założyła fundację zajmującą się profilaktyką zdrowia, głównie w obszarze przeciwdziałania zapaleniu wątroby typu C, na które artystka chorowała. Wydała kilka książek, głównie poradników z dziedziny zdrowia psychicznego.

Razem z Wynnoną pięciokrotnie zdobyła nagrodę Grammy. Naomi otrzymała dodatkowo statuetkę za tekst piosenki "Love Can Build a Bridge".

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl .

