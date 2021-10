Urodzony 8 września 1946 r. w Katowicach Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy. Po 10 latach rozpoczął odszedł zespołu i rozkręcił własną karierę.

Impulsem do działania na własną rękę, miał być utwór "Byłaś tu", który Ryszard Poznakowski stworzył specjalnie dla niego. Niedługo później piosenkarz odszedł z formacji i spróbował szczęścia jako solowy artysta. W latach 70. wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień" (posłuchaj!), "Parostatek" (posłuchaj!) i "Pamiętam ciebie z tamtych lat".

Krzysztof Krawczyk w Stanach Zjednoczonych

Na początku lat 80. Krawczyk wyjechał na pięć lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas. Tam kariery jednak nie zrobił. Jak sam przyznał po latach, zza Oceanu wrócił pokonany, mając przy sobie jedynie 1600 dolarów. Mógł liczyć jedynie na wsparcie wieloletniego menedzera Andrzeja Kosmali.



Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego. Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski, jednak jego kariera stanęła w miejscu. Krawczyk, aby nie popaść w całkowite zapomnienie, romansował z popularną wtedy muzyką taneczną i wykonywał włoskie przeboje. Pojawiał się też w programie "Disco Relax". Jednak artystyczne drugie życie Krawczyka miało nadejść dopiero na początku XXI wieku.



Reaktywacja kariery Krzysztofa Krawczyka - pomogli Bregovic i Smolik

W 2000 r. roku Krawczyk spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregoviciem, z którym nagrał przebojową płytę "Daj mi drugie życie" (2001). Z tego wydawnictwa pochodzi m.in. wielk"Mój przyjacielu".



W 2002 r. ukazał się platynowy album Krawczyka "...Bo marzę i śnię", który rozszedł się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Materiał wyprodukowany przez Andrzeja Smolika przyniósł przeboje "Bo jesteś ty", "Jestem sobą", "Mijamy" i "Chciałem być".

Po latach Smolik wspominał, że prace nad płytą nie przebiegały w komfortowych warunkach. Nagrywana była latem na czwartym piętrze małej kamienicy, w której mieszkał producent. Krawczykowi nie przeszkadzały jednak warunki, ani doskwierający w pomieszczeniu upał. "Andrzejku, jak chce się coś osiągnąć, to trzeba się pomęczyć" - miał mówić w tamtym czasie.



Z kolejnej platynowej płyty "To, co w życiu ważne" (2004) pochodzą tak znane piosenki, jak m.in. "Trudno tak (razem być nam ze sobą)" (duet z Edytą Bartosiewicz przyniósł im Fryderyka dla piosenki roku), "Przytul mnie życie" (gościnnie Andrzej Piaseczny) i "Lekarze dusz" (z udziałem Muńka Staszczyka z T.Love).



- Gdy narywaliśmy z Edytą Bartosiewicz, to było między nami bardzo ostro. Ona jest bardzo wymagająca i to był taki duet śpiewany twarzą w twarz. Emocje aż furczały! - tak Interii o piosence opowiadał Krzysztof Krawczyk.



W ostatnich latach przybliżał słuchaczom twórczość Leonarda Cohena w tłumaczeniu Macieja Zembatego (płyta "Tańcz mnie po miłości kres" z 2015 r.) i Boba Dylana w przekładzie Daniela Wyszogrodzkiego (album "Wiecznie młody" z 2017 r.). Jego dyskografię zamknęła płyta "Horyzont" z października 2020 roku.

- Wielokrotnie mi zarzucano, że jestem jak Elvis lub Tom Jones, ale ja mam od wielu lat własną drogę, dzięki której można mnie rozpoznać. Jestem sobą, a bycie sobą jest chyba najtrudniejsze, szczególnie, gdy występuje się na scenie - mówił Interii Krawczyk w 2018 roku.

