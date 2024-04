Calum Scott jest aktualnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Wielkiej Brytanii. Osiąga sukcesy i rozwija swoją karierę. Jego początki sięgają czasów 9. edycji brytyjskiego "Mam talent". Piosenkarz przyszedł na przesłuchania wraz ze swoją siostrą Jade.

Wokalista skradł serca jurorów oraz publiczności swoją interpretacją piosenki "Dancing On My Own" z repertuaru Robyn. Jury w składzie: Amanda Holden, Alesha Dixon, David Walliams i Simon Cowell wygłosiło wiele słów uznania dla Scotta. Jego radość przyćmiła niestety porażka siostry.

Występ siostry Caluma Scotta został przerwany

Jade wzięła udział w przesłuchaniach kilka chwil przed Calumem. Kobieta zaśpiewała przed jurorami piosenkę "Say You Love Me" z repertuaru Jessie Ware. Nie dośpiewała jednak utworu do końca. Simon Cowell przerwał wykon, natomiast uczestniczka dostała kolejną szansę. Jako drugą zaprezentowała swoją interpretację piosenki "With Or Without You" zespołu U2. Nie pomogło jej to w zdobyciu uznania jurorów. Wokalistka nie dostała się do dalszych etapów programu.

Calum Scott zawdzięcza sławę Simonowi Cowellowi?

Calum Scott swój udział w dalszych etapach "Mam talent" zawdzięcza głównie jednemu z jurorów. To Simon Cowell dał mu największy dowód uznania. Był tak zachwycony jego wykonem, że postanowił wcisnąć "złoty przycisk". Dzięki temu uczestnik miał gwarancję bezpośredniego dostania się do etapu występów "na żywo". Artysta ostatecznie nie wygrał programu - zajął w nim 6. miejsce. Dopiero później przyszedł czas na wielką sławę i karierę.

Utwór "Dancing On My Own", który tak zachwycił jury oraz widzów, w 2016 r. Scott nagrał i wydał w swojej wersji. Teledysk do tej interpretacji cieszy się równie ogromną popularnością, co jego występ z talent show. Od premiery został odtworzony ponad 525 mln razy. Z kolei nagranie z przesłuchań do "Mam talent" zgromadziło już ponad 389 mln odtworzeń, a licznik wciąż nie staje w miejscu.