Zespół w tym roku dokończył rozpoczętą w 2019 roku trasę "No Filter Tour". I choć z planowanych początkowo 14 koncertów zagrał jedynie 12, to zarobił na nich fortunę! Dzięki zaledwie dwunastu wieczorom spędzonym z miłośnikami ich muzyki, na konto grupy powędrowała zawrotna suma 87,2 mln funtów (ponad 470 milionów złotych)!. Oznacza to, że muzycy The Rolling Stones za jeden koncert otrzymują około 7,2 mln funtów (ponad 30 mln złotych).

Ta kwota deklasuje innych muzyków, którzy za jeden koncert zarabiają o wiele mniej. Na drugim miejscu zestawienia przygotowanego przez publikację PollStar jest Harry Styles z "Love on Tour", który musiał zagrać aż 30 koncertów, by zarobić 65,5 mln funtów (czyli ponad dwadzieścia milionów mniej od Stonesów). Na jednym koncercie Styles zarabiał ok. 2,2 mln funtów (11,6 mln złotych). Sprzedał on też najwięcej biletów na świecie - dokładnie 669 051 osób kupiło wejściówkę i dołożyło cegiełkę do tej gigantycznej sumy.



Podium zamyka "Hella Mega Tour", w której wzięły udział trzy gwiazdy muzyki - Green Day, Fall Out Boy i Weezer. W sumie uzyskali na niej 50,8 mln funtów do podziału na wszystkie grupy. Dużym zaskoczeniem jest wysokie miejsce w rankingu trio Jonas Brothers. Choć niektórzy mogli się spodziewać, że ich gwiazda mocno przygasła, to właśnie oni zamykają ranking, będąc na jego dziesiątym miejscu. Bracia zarobili w sumie 32,1 mln funtów za 48 koncertów.

Pierwsze dziesięć miejsc rankingu prezentuje się następująco:



1. The Rolling Stones - 87,2 miliona funtów (472,55 mln złotych)

2. Harry Styles - 65,5 miliona funtów (354,95 mln złotych)

3. Hella Mega Tour (Green Day, Fall Out Boy, Weezer) - 50,8 mln funtów (275,29 mln złotych)

4. Eagles - 44,7 miliona funtów (242,23 mln złotych)

5. Dead & Company - 37,9 miliona funtów (205,38 mln złotych)

6. Los Bukis - 37,5 miliona funtów (203,21 mln złotych)

7. Guns N' Roses - 35,7 miliona funtów (193,6 mln złotych)

8. Dave Matthews Band - 34,7 miliona funtów (188 mln złotych)

9. Phish - 33,5 miliona funtów (181,54 mln złotych)

10. Jonas Brothers - 32,1 miliona funtów (173,95 mln złotych)