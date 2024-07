Tegoroczne lato w muzyce na świecie upływa pod dyktando Sabriny Carpenter. Wokalistka, która za miesiąc wyda swój szósty album studyjny "Short n’ Sweet", promuje go dwoma wielkimi przebojami tego roku - "Espresso" oraz "Please, Please, Please".



"Espresso" to czwarty przebój Carpenter notowany na liście Billboard Hot 100 i pierwszy, który trafił do Top 5. Piosenka była także numerem 1 na globalnej, amerykańskiej i brytyjskiej liście przebojów Spotify, pojawiła się w notowaniach także w blisko 70 innych krajach, z czego w 50 plasowała się w Top 5. W Polsce pnie się w górę w zestawieniu Airplay, gdzie obecnie zajmuje 4. miejsce.

Równie dobrze spisuje się "Please, Please, Please". Piosenka była pierwszym numerem jeden w karierze artystki w zestawieniu Billboard Hot 100. Obie piosenki podbijają też brytyjską listę przebojów - zajmują dwie najwyższe lokaty tamtego zestawienia.

Łącznie obie piosenki mają już 1,5 miliarda odtworzeń na Spotify. Na Youtube teledyski do singli obejrzano ponad 170 mln razy.

Kim jest Sabrina Carpenter?

O ile kariera Sabriny Carpenter globalnie eksplodowała w tym roku, artystka w Stanach od dawna nie jest postacią anonimową.

Sabrina Carpenter urodziła się 11 maja 1999 roku, a karierę zaczęła już jako dziecko. W wieku 11 lat rozpoczęła przygodę z telewizją występując m.in. w serialu "Prawo i porządek". Nieco później można było ją oglądać w serialu stacji Fox "The Goo".



Prawdziwą popularność nastolatka zdobyła jednak dzięki roli w produkcji Disneya - "Girl Meets World" - gdzie wcieliła się w rolę głównej bohaterki Mayi Hart. Serial doczekał się trzech sezonów, które emitowane były w latach 2014 - 2017.

Rozpoznawalność, którą zapewniła jej telewizja, zwłaszcza wśród młodych widzów, Sabrina postanowiła wykorzystać do promowania swojej muzyki. Jej pierwszy singel "Can’t Blame a Girl for Trying" ukazał się w 2014 roku. Piosenka promowała debiutancką EP-kę młodej wokalistki o tym samym tytule.

Drugi album wokalistki trafił do sprzedaży w 2016 roku. "Evolution" zadebiutował na 28. miejscu listy Billboard, a na utwory promujące płytę wybrano "On Purpose" i "Thumbs" (singel pokrył się w Stanach złotem).

W kolejnych latach kariera Carpenter przyśpieszyła, a ta zaczęła wypuszczać albumy w zdecydowanie krótszych odstępach. W 2018 i 2019 roku ukazały się odpowiednio płyty "Singular: Act I" i "Singular: Act II".

Piąty album wokalistki - "Emails I Can’t Send" (2021) - zdobył uznanie wśród dziennikarzy, którzy okrzyknęli Sabrinę nową gwiazdą popu. Płyta trafiła do zestawienia najlepszych wydawnictw 2021 roku magazynów "Billboard" i "Rolling Stone".

I choć sam album komercyjnie nie poradził sobie tak, jak można było się spodziewać, to internetowymi przebojami stały się single z płyty - "Nonsense" (ponad 800 mln odtworzeni na Spotify), "Because I Liked a Boy" oraz "Feather", który znalazł się na rozszerzonej wersji krążka.

Nie bez znaczenia dla wzrostu popularności blond wokalistki miał fakt, że została ona zaproszona jako suport na "The ERAS Tour" Taylor Swift. 25-letnia gwiazda wystąpiła z nią na koncertach w Ameryce Południowej, Azji i Australii.



Sabrina Carpenter AXELLE/BAUER-GRIFFIN Getty Images

Od miłosnej afery wokół Olivii Rodrigo do związku z uwielbianym aktorem

Swego czasu więcej niż o karierze Carpenter, mówiło się o jej rzekomym romansie z chłopakiem Olivii Rodrigo, w tamtym czasie również gwiazdki Disneya.



Rodrigo historię bolesnego rozstania z ukochanym opisała w swoim pierwszym dużym przeboju - "driver license" z 2021 roku. Wokalistka, choć nigdy nie wymieniła nazwisk Carpenter i Joshua Bassetta, w swoim tekście opisała całą historię na tyle obrazowo, że fani każdej z gwiazd, które występowały wspólnie w "High School Musical: The Musical - The Series", szybko połączyli kropki.

Bassett i Carpenter zareagowali na utwór własnymi kompozycjami. Były chłopak Rodrigo nagrał "Lie, Lie, Lie", natomiast wokalistka w odpowiedzi piosenkę "Skin", choć jak potem tłumaczyła, wcale nie miała dotyczyć Rodrigo.

Carpenter i były chłopak Rodrigo nigdy potwierdzili też, że byli w związku. Wokalistka dwa lata później zaczęła umawiać się z irlandzkim aktorem Barrym Keoghanem, znanym z filmów "Saltburn", "Eternals" oraz "Duchy Inisherin".

Para potwierdziła związek w 2024, a media szybko okrzyknęły ich jednym z najgorętszych związków ostatnich miesięcy.



Sabrina Carpenter i Barry Keoghan Dave Benett/VF24/WireImage for Vanity Fair Getty Images