Nadejdą lepsze dni? Liam Gallagher prezentuje "Better Days"! [KLIP, TEKST]

"Better Days" to zastrzyk słonecznej energii w dźwiękowym wydaniu. Utwór ma być wakacyjną piosenką - idealną na wielkie sceny i festiwale.

Singlowi towarzyszy słoneczny klip, w którym Liam wraz ze swoim zespołem gra na dachu historycznego hotelu Midland w Manchesterze, ku uciesze gromadzących się dookoła fanów. Teledysk to ukłon Gallaghera dla The Beatles i ich występu na dachu Apple Corps. Za reżyserię wideo odpowiada nominowany do Grammy Paul Dugdale, który wcześniej współpracował z The Rolling Stones, Adele, Taylor Swift i Coldplay.

Cały dochód z nowego singla zasili konto fundacji Warchild, pomagającej dzieciom w strefach dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

Autorami "Better Days" są Liam oraz jego stali współpracownicy: zdobywca Grammy Andrew Wyatt i Michael Tighe. Wyatt także czuwał nad brzmieniem piosenki razem z Gregiem Kurstinem (Adele, Sir Paul McCartney). Ponadto, w nagraniu gościnnie pojawia się Nick Zinner z Yeah Yeah Yeahs. Trudno nie zauważyć inspiracji Beatlesami w także perkusyjnym intro - z "Tommorow Never Knows".

Na "C'MON YOU KNOW" znalazły się klasyczne, rockowe numery Liama, z jego charakterystycznym chrapliwym głosem i stylem prawdziwej gwiazdy rocka. Tym razem Gallagher wyszedł jednak poza gitarowe brzmienia, wzbogacając materiał o nowe, eklektyczne wpływy. Płyta "C'MON YOU KNOW" będzie miała premierę 27 maja 2022.

Wcześniejsze solowe płyty Liama Gallaghera to "As You Were" (2017) i "Why Me? Why Not" (2019), które dotarły na szczyt UK Official Album Chart. Podobnie było z jego "MTV Unplugged" (2020).