O kolejnych wiadomo, że jedna trafiła do George'a Harrisona, który użył jej m.in. 30 stycznia 1969 roku podczas słynnego występu The Beatles na dachu Apple Corps. Drugą otrzymał Steve Cropper, gitarzysta kultowego zespołu The Blues Brothers.

Presley swojej gitary, wykonanej z drzewa różanego (Aniba rosaeodora), aż tak nie pokochał. Według serwisu aukcyjnego Reverb, grał na niej przez kilka miesięcy, po czym odesłał ją producentowi z uwagą, że jest dla niego za ciężka.

Mimo to cena wywoławcza to 295 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu 1,33 mln zł. Dużo czy mało? Dla porównania, gitara Fender Rosewood Telecaster, która należała do George’a Harrisona została sprzedana na aukcji w 2003 roku, czyli dwa lata po śmierci eksBeatlesa, za 434 750 dolarów (blisko 2 mln zł).

Do instrumentu Presleya, który według specyfikacji jest w pełni sprawny i "używany sporadycznie", dołączona jest dokumentacja oraz zdjęcia i futerał.

