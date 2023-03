Mystic Circle przed premierą płyty "Erzdämon"

Dziewiąty longplay zespołu pod wodzą Grafa von Beelzebuba (wokal / bas) i A. Blackwara (perkusja) nagrano w Vaultroom Productions, gdzie zajęto się także miksem i masteringiem. Za całość produkcji odpowiadał Nils Lesser. Okładkę "Erzdämon" zaprojektował brazylijski artysta Rafael Tavares.

Nowa płyta (około)blackmetalowego Mystic Circle ujrzy światło dzienne 17 marca nakładem niemieckiej Fireflash Records, pododdziału Atomic Fire Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Świeże dokonanie Niemców pilotuje wideoklip do singla "From Hell". Możecie go zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip Mystic Circle From Hell

Sprawdźcie także opublikowany w styczniu teledysk do pierwszego singla "The Scarecrow":

Clip Mystic Circle The Scarecrow

Mystic Circle - szczegóły albumu "Erzdämon" (tracklista):

1. "Erzdämon (Part 1)"

2. "From Hell"

3. "Unholy Trinity"

4. "The Scarecrow"

5. "Asmodeus And The Temple Of God"

6. "Welcome To The Midnight Mass"

7. "The Mothman"

8. "Skinwalker"

9. "The Princess Of The Deadly Sins (Erzdämon Part 2)".