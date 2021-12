Mystic Circle powraca! Kiedy premiera płyty?

"Mystic Circle", nową płytę wskrzeszonej w tym roku formacji Aaarrrgona (perkusja) i Grafa von Beelzebuba (wokal / bas) wyprodukował Nils Lesser w Vaultroom Productions.

Autorem okładki ósmego longplaya Mystic Circle jest brazylijski artysta Rafael Tavares. W utworze "Death Metal", będącym przeróbką Possessed, zaśpiewał gościnnie Peter König, frontman niemieckiej grupy Gomorrha.

Długo oczekiwany materiał Mystic Circle ujrzy światło dzienne 4 lutego 2022 roku nakładem rodzimej Atomic Fire Records (CD w digipacku, na winylu, jako metalowy boks).

Reklama

Płytę "Mystic Circle" pilotuje singel "Letters From The Devil". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Mystic Circle Letters From The Devil

Oto lista utworów albumu "Mystic Circle":

1. "Belial Is My Name"

2. "Seven Headed Dragon"

3. "Hell Demons Rising"

4. "Letters From The Devil"

5. "Darkness In Flames"

6. "The Arrival Of Baphomet"

7. "Curse Of The Wolf Demon"

8. "Satanic Mistress"

9. "Death Metal" (przeróbka Possessed)