Mycelium, czyli death metal dla grzybiarzy. Nowy album "Mycoticism (Disseminating The Propagules)" gotowy

Okładkę "Mycoticism (Disseminating The Propagules)", nowego materiału deathmetalowego Mycelium z Glasgow, zaprojektował doskonale rozpoznawany w branży, amerykański artysta Jon Zig.

Drugi longplay Mycelium będzie mieć swą premierę 25 listopada nakładem szwedzkiej wytwórni Blood Harvest. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na kasecie oraz cyfrowo; edycja winylowa ujrzy światło dzienne w roku 2023.



Wyjaśnijmy, że za jednoosobowym Mycelium stoi grający na basie i gitarze oraz programujący bębny wokalista Greg Edwards, którego fani black metalu mogą pamiętać z projektu Necronoclast. W Mycelium Edwards zgłębia jednak tajniki klasycznego death metalu z lat 90. i... mykologii (nauka o grzybach), dość bowiem powiedzieć, że nazwa projektu to w języku angielskim grzybnia, a tytuł debiutanckiej płyty "Scream Bloody Spore" z 2021 roku to po naszemu mniej więcej "Drący się w niebogłosy zarodnik" (plus nawiązanie do nazwy pierwszego albumu Death z 1987 roku).

Nowego utworu "Emerging From Rotting Faeces" Mycelium możecie posłuchać poniżej:

Mycelium - oto program albumu "Mycoticism (Disseminating The Propagules)" (tracklista):

1. "Emerging From Rotting Faeces"

2. "Phalloides"

3. "Xanthodermic Colonic Decimation"

4. "Urban Leprosy"

5. "Cold Grasp Of The Dead"

6. "Rosecomb Marauder"

7. "Pulmonary Mycosis"

8. "Erubescent Assassin"

9. "Disgorging Sphaerocystic Matter"

10. "Chimera".