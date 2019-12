"My Way": Ostatni odcinek show z Edytą Górniak. Czy zdała egzamin? [WYNIKI OGLĄDALNOŚCI]

Show TVN-u "My Way", podczas którego można było oglądać, jak Edyta Górniak uczy się prowadzić samochód, dobiegł końca. W ostatnim odcinku gwiazda podeszła do egzaminu, który ostatecznie zdała. Mimo słabych wyników oglądalności, TVN nie zamierza rezygnować z formatu.

Edyta Górniak zdała egzamin na prawo jazdy /Artur Zawadzki / Reporter

W programie "My Way" Edyta Górniak nie tylko uczyła się przepisów ruchu drogowego i znaczenia znaków drogowych, ale również przemycała do swojego programu historie z prywatnego życia.

Podczas ósmego odcinka show widzowie zobaczyli, jak piosenkarka radzi sobie podczas egzaminu. Górniak trzykrotnie podchodziła do testu teoretycznego. Następnie mogła wziąć udział w części praktycznej.

Ostatecznie wokalistce udało się zdać egzamin. "Aaaaa! Ludzie, jestem kierowcą!" - krzyknęła wychodząc z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

"Jedno uczucie, które mnie nie opuściło od samego początku do samego końca, to niedowierzanie. Najpierw nie wierzyłam, że się tego podjęłam, potem nie wierzyłam, że dam radę, a w końcu jak zdałam, to nie wierzyłam, że naprawdę zdałam" - dodała gwiazda.

W ostatnim odcinku pokazano również pierwszą policyjną kontrolę, podczas której funkcjonariusze sprawdzili dokumenty gwiazdy i przebadali ją alkomatem.



Słabe wyniki finału, ale drugi sezon wciąż w grze

Przypomnijmy, że pokazywany w środowe wieczory program nie stał się przebojem ramówki - średnia oglądalność pierwszych odcinków wynosiła niespełna 900 tys. widzów. Zainteresowanie programem spadało stopniowo, co dobitnie pokazał finał. Ten zobaczyło zaledwie 725 tys. widzów (Nielsen Audience Measurement), co przełożyło się na zaledwie 5,40 procent udziałów w rynku.



Mimo słabych wyników, produkcja TVN zdradziła magazynowi "Party", że format doczeka się drugiego sezonu.

"Albo za kierownicą usiądą inne gwiazdy, albo będziemy dalej współpracować z Edytą w nowym formacie, wymagającym od niej determinacji i odwagi" - mówiła magazynowi Karolina Ekert, producentka "My Way".

Nieoficjalnie mówi się, że tym razem prawo jazdy na oczach widzów zrobić może Magda Gessler, Dorota Wellman lub Dorota Szelągowska.