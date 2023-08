My Lament po nagraniach albumu "The Season Came Undone"

"The Season Came Undone", drugi duży album doom / deathmetalowego kwartetu z Antwerpii, zarejestrowano Hearse Studio pod okiem Landera Cluyse. Masteringiem zajął się Greg Chandler w studiu Priory.

Poza ośmioma nowymi kompozycjami, następcę debiutu "Broken Leaf" z 2009 roku wzbogaci poddany ponownemu masteringowi singel “Life Will Be The Death Of Me", który My Lament wypuścili w 2018 roku.

Nowy materiał My Lament ujrzy światło dzienne 22 września. Jego wydaniem zajmie się hiszpańska Ardua Music.

Pod koniec lipca Belgowie opublikowali nowy singel "November". Możecie go posłuchać poniżej:



My Lament - szczegóły albumu “The Season Came Undone" (tracklista):

1. "Everything Goes To Waste"

2. "My Mausoleum"

3. "Fallacy"

4. "Like Fallen Rain"

5. "Oh, Fall"

6. "Dying Of The Light"

7. "Like Something Almost Being Said"

8. "November"

9. "Life Will Be The Death Of Me".