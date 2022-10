My Funeral przed premierą płyty "Funeral Manifesto"

"Funeral Manifesto", czwartą płytę kwartetu z Helsinek, nagrano i zmiksowano we współpracy z producentem Tuomasem Kokko w studiu Electric Fox. Masteringiem zajął się Jaakko Virtalähde (Virtalähde Mastering).

Album "Funeral Manifesto" jest pierwszą dużą płytą My Funeral, na której wystąpili perkusista Tomi Louhesto i gitarzysta Carlos Correa; obaj dołączyli do zespołu w 2018 roku.

Nowy longplay My Funeral ujrzy światło dzienne nakładem rodzimej Inverse Records (CD, cyfrowo).

Świeże dokonanie Finów promuje kilka singli, w tym "Nirvana Of Negative", do którego powstał wideoklip. Możecie go zobaczyć poniżej:

My Funeral - szczegóły płyty "Funeral Manifesto" (tracklista):

1. "Primitive Evil"

2. "Suicidal Thrash"

3. "Darkness Walks Beside Me"

4. "When Darkness Eats"

5. "Nirvana Of Negative"

6. "Confession"

7. "The Night Will Come"

8. "Twice Fallen Angel"

9. "No Regrets"

10. "The Uprise".