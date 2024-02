Problemy zdrowotne Tadeusza Łyskawy zaczęły się w 2022 roku, gdy przeszedł zawał serca. Rok później doznał rozległego niedokrwiennego udaru mózgu, którego konsekwencją są nadal utrzymujący się niedowład prawej ręki i nogi, głęboka afazja i padaczka - informuje w swoim komunikacie PFM.

Nie mogą pomóc muzykowi Papa Dance. "Zabrakło półtora roku pracy"

Dotychczasowa rehabilitacja przynosi widoczne efekty, ale 60-latek nie jest zdolny do samodzielnego życia, wymaga całodobowej opieki, rehabilitacji i terapii logopedycznej. Niestety zabiegi w ramach NFZ to zaledwie kropla w morzu potrzeb.



Jak dowiadujemy się z komunikatu, trudną sytuację muzyka potęguje fakt, że "nie przysługują mu świadczenia rehabilitacyjne ruchowe z NFZ i świadczenie pieniężne wspierające dla osób niepełnosprawnych. Nie nabył uprawnień do renty, gdyż zabrakło mu półtora roku pracy". Środki, którymi dysponuje, pozwalają na pokrycie bieżących wydatków, jak chociażby tych związanych z pobytem w DPS-ie.

Do tej pory koszty związane z prywatną rehabilitacją pokrywali przyjaciele Łyskawy. Jednak bardzo zależy im na tym, by wspólnie z fanami, hojnymi darczyńcami jeszcze bardziej zwiększyć jego szanse na powrót do względnej sprawności i samodzielności. W tym procesie niezwykle pomocne mogą okazać się zabiegi mikropolaryzacji mózgu i założenie ortezy sterowanej elektrodami na niewładną rękę - obie metody wyraźnie skracające czas rehabilitacji nie są finansowane przez NFZ.

W związku z tym przyjaciele z zespołu i Polska Fundacja Muzyczna zachęcają do wsparcia zbiórki, która pozwoli fundacji sfinansować jak najwięcej zabiegów rehabilitacyjnych dla Tadeusza Łyskawy.

"Tadeuszowi zależy na wychodzeniu z kryzysu zdrowotnego szczególnie ze względu na 5-letniego synka, z którym jest silnie związany" - czytamy w przejmującym apelu.

Chętni, którzy są gotowi przekazać pomoc finansową, mogą to uczynić przekazując wpłaty za pośrednictwem specjalnie utworzonego konta, wirtualnej puszki lub przekazując 1,5 proc podatku.

Kim jest Tadeusz Łyskawa?

Tadeusz Łyskawa pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Jest polskim perkusistą i wokalistą. Działał w pierwszym składzie Papa Dance, a po rozpadzie grupy był współzałożycielem Ex-Dance.



W latach 90. wyjechał do USA, gdzie razem z Mariuszem Zabrodzkim, występował dla Polonii. W 2001 Mariuszem Zabrodzkim, Pawłem Stasiakiem, Waldemarem Kuleczką, Jackiem Szewczykiem i Andrzejem Zielińskim, oraz dwoma muzykami towarzyszącymi Dariuszem Piskorzem i Marcinem Tywoniukiem reaktywowali formację (przeciwny używaniu nazwy Papa Dance przez muzyków był Sławomir Wesołowski).

Z grupą nagrał cztery płyty, a z jego składu odszedł w 2007 roku razem z Zabrodzkim.