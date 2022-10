Muzaman prezentuje nowe wydawnictwo. Posłuchaj EPki ".niceguy"!

Przemysław Fryc, czyli Muzaman, to beatboxer, liveactowiec i producent muzyczny pochodzący z Lubelszczyzny.

Muzyką zajmuje się od 2008 roku, kiedy to zainteresował się beatboxem i od tego czasu ma na koncie kilkaset koncertów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Ponadto wziął udział w wielu bitwach beatboxowych, co przyniosło mu między innymi tytuł mistrza kraju w kategorii 2vs2 w duecie z Hwootchem jako NiceGuys.

Jego muzyka i liveact spinają ze sobą elektroniczne brzemienia wymieszane z beatboxem w głównie drum’n’bassowej odsłonie.

Muzaman prezentuje nowe wydawnictwo. Posłuchaj EP-ki ".niceguy"!

".niceguy" to druga EPka autorstwa Muzamana. Jest to materiał, na którym kontynuuje mix beatboxu i synthów w drum’n’bassowych produkcjach. Wydawnictwo składa się z 6 numerów, które pokazują zdecydowanie cięższy klimat. Materiał to swego rodzaju manifest muzyka, który nie chce iść na kompromis ze światem próbującym mówić mu co i czy w ogóle ma tworzyć. Jest to odpowiedź na każde "zrezygnuj z beatboxu", "rób hip-hopowe beaty, bo się sprzedadzą" lub "czas dorosnąć".

Na płycie gościnnie pojawili się Alicja Sobstyl (Artificialice, Klawo), Prykson Fisk, Verø oraz Krapka (ukraińska wokalistka i producentka z duetu Krapka; KOMA) i Katya Stelmashchuk - artyści, którzy wiedzą co chcą wyrazić poprzez muzykę i którzy chcą działać na swoich zasadach.

Mix/master EPki to zasługa Huberta Torzewskiego, a za oprawę graficzną odpowiada Martyna Aleksandrowicz.